В БНТУ на 3D-принтере печатают компоненты для аппаратов ИВЛ 3 14.04.2020, 21:19

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иллюстрационное Фото

Также в БНТУ с помощью 3D-печати наладили выпуск защитных экранных масок.

Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» приступил к изготовлению компонентов, необходимых аппаратам для искусственной вентиляции легких. В частности, речь о системе подачи и увлажнения кислорода. В настоящее время необходимо более 2500 таких наборов, отметили в БНТУ.

фото с сайта: onliner.by

фото с сайта: onliner.by

фото с сайта: onliner.by

В ближайшее время с помощью 3D-принтеров университет приступит к производству двух типов клапанов Вентури, участвующих в процессе насыщения воздуха кислородом в разных дозировках. Экстренная потребность в таких клапанах составляет более тысячи комплектов.

Также в БНТУ с помощью 3D-печати наладили выпуск защитных экранных масок. Говорят, такие штуки в больших объемах будут поставляться в белорусские медучреждения.