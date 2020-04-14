Маски от «Милавицы» подняли белорусам настроение 8 14.04.2020, 21:54

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иллюстрационное Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ранее белорусов рассмешили маски от «Свiтанка».

Защитные маски для лица от “Милавицы”, внезапно появившиеся в продаже в начале недели, наделали шуму в интернете. Ещё бы: по форме они похожи на чашечку бюстгальтера, а мягкие, пастельные тона, выбранные для масок, только добавляют сходства! В соцсетях шутят: “Можно купить две и после эпидемии модифицировать”.

В пресс-службе “Милавицы” рассказали euroradio.fm, что было разработано 9 моделей масок. Те, что похожи на чашечки бюстгальтеров, на предприятии считают самыми безопасными. Но их форма никак не связана с изготовлением нижнего белья:

“Специфическая форма, о которой вы упоминаете, только у одной маски, но она никак не связана с бюстгальтером. Такие формы на самом деле сейчас шьют очень многие предприятия. Форма связана исключительно с формой лица. Маска должна плотно прилегать к лицу и при этом не давить на нос и не затруднять дыхание. Поэтому самые хорошие маски — этот как раз те, которые похожи на чашечки бюстгальтеров”.

Что касается дерзких ассоциаций, то на предприятии уверены: производи они другие аксессуары или одежду — у людей были бы другие ассоциации с их масками. “Если бы мы шили, например, чепчики для новорождённых, возникла бы ассоциация с ними”, — говорят на “Милавице”.

Дизайн разрабатывали сотрудники предприятия, исходя из того, какие материалы имеются на складе и какую функциональность они имеют: “Маска должна защищать, она должна долго носиться, стираться, дезинфицироваться, чтобы в ней легко было дышать. Материал масок — полиамид, спейсер и хлопок”.

Своими хлопковыми масками удивила белорусов ещё одна фабрика — “Світанак”. Эти изделия с виду напоминают элемент мужского нижнего белья, этакий гульфик для лица.

Другие бренды одежды тоже начали выпускать дизайнерские защитные маски.