В Варшаве приземлился самый большой самолет в мире

В Варшаве приземлился самый большой самолет в мире3
- 14.04.2020, 22:02
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Самолет «Мрия» доставил в столицу Польши средства индивидуальной защиты.
Самый большой самолет в мире Ан-225 «Мрия» прилетел в Варшаву. Машина привезла из Китая груз, купленный двумя государственными компаниями - «Польской медью» (KGHM) и LOTOS, передает «Радио Польша».
Самолет полностью загружен медицинским оборудованием. Это, прежде всего, средства индивидуальной защиты и оборудование, необходимое для борьбы с болезнью COVID-19. Кроме того, на борту самолета находится несколько сотен тысяч защитных костюмов и защитных лицевых щитков.
Ан-225 «Мрия» был создана в конце 80-х годов XX века в Советском Союзе. Он предназначен для перевозки многоразового космического корабля «Буран». Сегодня он летает в цветах украинского флага. Аэропорт Шопена должен был подготовиться к посадке этого самолета. Были скорректированы процессы посадки и руления.
Ан-225 «Мрия» впервые прилетел в Варшаву, но это уже третий рейс машины в Польшу. Несколько лет назад самолет совершал посадку в аэропортах Познани и Катовице.