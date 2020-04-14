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В Варшаве приземлился самый большой самолет в мире

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  • 14.04.2020, 22:02
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В Варшаве приземлился самый большой самолет в мире
Самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия» заходит на посадку
Фото: PAP/Leszek Szymański

Самолет «Мрия» доставил в столицу Польши средства индивидуальной защиты.

Самый большой самолет в мире Ан-225 «Мрия» прилетел в Варшаву. Машина привезла из Китая груз, купленный двумя государственными компаниями - «Польской медью» (KGHM) и LOTOS, передает «Радио Польша».

Самолет полностью загружен медицинским оборудованием. Это, прежде всего, средства индивидуальной защиты и оборудование, необходимое для борьбы с болезнью COVID-19. Кроме того, на борту самолета находится несколько сотен тысяч защитных костюмов и защитных лицевых щитков.

Ан-225 «Мрия» был создана в конце 80-х годов XX века в Советском Союзе. Он предназначен для перевозки многоразового космического корабля «Буран». Сегодня он летает в цветах украинского флага. Аэропорт Шопена должен был подготовиться к посадке этого самолета. Были скорректированы процессы посадки и руления.

Ан-225 «Мрия» впервые прилетел в Варшаву, но это уже третий рейс машины в Польшу. Несколько лет назад самолет совершал посадку в аэропортах Познани и Катовице.


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