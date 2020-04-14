«Бросают фуры, идут домой, по магазинам» 14.04.2020, 22:17

Фото: Ирина Малиновская, TUT.BY

Как таможня ловит транзитных дальнобойщиков, приехавших из-за границы.

Пандемия коронавируса замедлила, а то и вовсе остановила работу пассажирских перевозчиков всех стран. Зато дальнобойщиков это коснулось в меньшей степени — несмотря на карантин в европейских и азиатских странах, они продолжают возить грузы. Государственный таможенный комитет рассказал tut.by, сколько фур проезжают транзитом через Беларусь, какие меры должны соблюдать водители, чтобы не привезти вирус в страну, и что делать с теми, кто не хочет их соблюдать.

— Несмотря на пандемию коронавируса, автомобильных грузоперевозчиков через границу стало ездить больше. В первом квартале текущего года в Беларусь въехали 570 тысяч грузовиков — это больше на 7,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года, — привел статистику Андрей Большаков, начальник главного управления организации таможенного контроля ГТК Беларуси. — Сегодня за сутки в среднем через границу перемещается 6,2 тысячи грузовых автомобилей. Половина из них оформляется на въезд в нашу страну.

Большинство автопоездов едут через Беларусь транзитом. Из этого потока около 73% фур везут товары в Россию.

Основные транзитные перевозчики:

российские компании — около 48%;

польские фирмы — 20%;

белорусские предприятия — 12%.

Еще 25 марта Совмин утвердил постановление «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19». Часть его норм касается водителей-дальнобойщиков, которые едут через Беларусь транзитом.

Например, такие водители обязаны проезжать только по установленным трассам, а останавливаться для отдыха, питания и заправки авто можно только на определенных АЗС. Во время таможенного оформления груза дальнобойщики должны использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки).

Кроме этого, водители обязаны покинуть Беларусь по кратчайшему маршруту и не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию. То есть в случае оформления транзитной перевозки в 9.00 20 марта исчисление ее срока доставки начнется 21 марта в 00.00. В ГТК привели пример: 95% грузов по маршруту от латвийской до украинской границы проезжают менее чем за 17 часов.

— Эти условия очень лояльны, и если соблюдать четко все правила, времени на транзитный коридор достаточно. Такой подход не противоречит нормам таможенного законодательства Евразийского экономического союза. Эти меры нужны для того, чтобы обезопасить наших граждан, их достаточно для нормального функционирования бизнеса. Мы понимаем, что грузы, которые следуют по территории Беларуси, очень ждут в других странах, — отметил Андрей Большаков.

Однако таможенники с сожалением констатируют: дальнобойщики установленные правила часто нарушают, причем очень грубо. С 25 марта одни только сотрудники таможни выявили 282 нарушения постановления дальнобойщиками. А ведь контроль еще ведут МВД и Минтранс.

— Среди транзитных перевозчиков очень много белорусов, которые работают на иностранные фирмы. 90% от всех нарушителей норм постановления — именно они, — отметил начальник ГУ.

Чаще всего водители не соблюдают места стоянок и сроки выезда из страны. Также наши земляки, прибыв из-за границы, заходят к себе домой, контактируют с родными и знакомыми, ходят по магазинам и другим местам. При этом они не уверены в состоянии своего здоровья.

Например, 27-летний житель Гродно пересек с грузом Германию и Польшу, транзитом он должен был проехать Беларусь и выгрузиться в России. Но он приехал в свой родной город, фуру припарковал вдоль дороги напротив своего дома, а сам пошел к семье.

Был водитель из Витебска, который ехал из Латвии в Россию. Он припарковал большегруз в жилом микрорайоне, чтобы якобы посетить шиномонтаж, а между делом зайти домой, потому что живет через дорогу.

— Помним случай, когда водителя вызвали в таможню для выяснения обстоятельств нарушения законодательства, а он приехал с супругой и малолетними детьми. А ведь только на днях он побывал в странах Западной Европы! — перечисляют «подвиги» нарушителей таможенники.

За эти нарушения водителей привлекают к ответственности по статье 23.4 КоАП Беларуси: «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий». Наказать нарушителя могут административным арестом или штрафом в размере от двух до пятидесяти базовых величин.

— Выходит, если осознанно нарушается законодательство, значит, не очень сильно тяготят последствия. Пусть штраф их не пугает, но как же здоровье своих родных? — недоумевает Андрей Большаков. — При этом мы информируем их максимально: в пунктах пропуска раздаем памятки с информацией, где можно останавливаться, заправляться и прочее. Просим быть водителей бдительными, предупреждаем, как их накажут, если они допустят нарушение.

ГТК сейчас направляет письма-уведомления фирмам, водители которых допустили нарушения. Если осознанность по этому вопросу к водителям не придет, то к нарушителям будут применять дополнительные меры по обеспечению соблюдения установленных правил. Например, таможенное сопровождение транзитных грузовиков, хотя как мера, обеспечивающая соблюдение законодательства, оно применяется крайне редко

Кроме того, Таможенным кодексом ЕАЭС предусмотрено, что таможенники могут проводить наблюдение за транспортными средствами с использованием технических средств.

Кстати, от дальнобойщиков поступали жалобы, что таможенники штрафуют их прямо в очереди на границе из-за того, что те не успели выехать из страны. На это в ГТК отмечают: «Каждый факт нарушения рассматриваем индивидуально».

— Часто получается так, что водитель в Беларуси старается за выделенное ему время максимально уладить свои личные дела, еще и успеть отдохнуть, заехать к себе домой на чай. А когда уже время поджимает, выдвигается в рейс, хотя он прекрасно понимает, что и на оформление на границе ему понадобится время.

По таким нарушителям таможня изучает все обстоятельства, которые послужили причиной «нехватки» установленного времени, а после принимает решение в отношении водителя. Для этого изучаются данные с навигационных устройств, установленных в автомобилях, они позволяют определить конкретные места и время остановок водителей большегрузов.

Конечно, бывают и обоснованные причины, но это, к сожалению, исключительные случаи.