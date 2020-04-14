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Число умерших от коронавируса на планете превысило 125 тысяч

  • 14.04.2020, 22:23
Число умерших от коронавируса на планете превысило 125 тысяч

Всего коронавирусной инфекцией заражены почти два миллиона человек.

Число умерших от коронавируса на планете перевалило за 125 тысяч. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Согласно им, в мире погибли 125 078 человек. Также сообщается о 466 229 выздоровевших. Всего коронавирусной инфекцией заражены 1 981 912 человек.

Однако данные сайта Университета Джонса Хопкинса свидетельствуют о 123 348 смертельных случаях. Также, по информации на вечер 14 апреля, в мире заражены 1 949 210 человек. Более 100 тысяч излечились.


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