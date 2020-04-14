Журналист о ситуации в Витебске: Кареты «скорой помощи» днем и ночью ездят 4 14.04.2020, 22:59

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иллюстрационное Фото: «Белсат»

Больницы переполнены.

В Витебске больницы переполнены пациентами с диагнозом «острая пневмония», рассказал radiosvoboda.org корреспондент «Настоящего времени» в Беларуси Роман Васюкович:

«Там о сотнях шла речь. И нет официальной такой конкретной цифры. Кареты «скорой помощи» днем и ночью ездят. Писали, что «острая пневмония», диагноз «коронавирус» не звучал. Хотя Витебск стал первым городом, где официально были подтверждены смерти. Больницы действительно переполнены. Это говорят родственники больных, с которыми мы разговаривали у ворот, так как на территорию не пускают даже родственников. Тубдиспансер и другие учреждения ‒ они все перепрофилированы для того, чтобы туда доставляли людей якобы с диагнозом «пневмония».