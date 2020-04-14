Обама поддержит президентскую кампанию Байдена 1 14.04.2020, 22:42

Барак Обама

Экс-президент США публично поддержит Байдена, чтобы сплотить Демократическую партию.

Экс-президент США Барак Обама публично поддержит избирательную кампанию своего бывшего вице-президента Джо Байдена для того, чтобы сплотить Демократическую партию в преддверии выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что Обама опубликует видео, в котором выразит поддержку Байдену. Бывший глава государства решил выступить с подобным заявлением спустя всего день после того, как Берни Сандерс, последний соперник Байдена в Демократической партии, вышел из гонки и сам одобрил его кандидатуру.

В последние годы бывший лидер страны даже несмотря на то, что он и его супруга до сих пор остаются самыми популярными членами Демократической партии, предпочитал не вмешиваться во внутрипартийные дела и не высказывался в пользу какого-либо кандидата.