«20 минут с нами в палате лежал труп» 9 15.04.2020, 8:00

14,365

Рассказ больной коронавирусом, которую лечат в московской больнице.

"Я нахожусь в больнице имени Демихова в Люблине в Москве (бывшая больница №68), и у меня коронавирус", – рассказала в интервью "Настоящему Времени" москвичка Дарья Косаренко.

По ее словам, условия в больнице "не очень хорошие":

"Со мной в палате было шесть человек. Трое были тяжелые, лежачие, после инсульта. Двоих женщин сегодня выписали: одной 85 лет, второй 62 года, у них тоже коронавирус и пневмония, но их по какой-то причине выписали домой. Сейчас нас осталось трое, потому что буквально пять минут назад в моей палате умерла пожилая женщина. Ее минут 20 не забирали, и с нами все это время лежал труп. Это все, конечно, на психику большой отпечаток накладывает. Тут вообще очень много людей умирает", – рассказала Дарья.

Она подчеркнула, что диагнозы "коронавирус" и "пневомния" ей были поставлены далеко не сразу и сначала врачи лечили ее совсем от другой болезни:

"Первоначально мне поставили диагноз "острый трахеит" и пичкали меня антибиотиком, но при этом не сделали флюорографию. Только после того, как ее сделали, меня сразу же из кабинета флюорографии на "скорой" отвезли в больницу", – пояснила девушка.

В больнице имени Демихова Дарья находится уже шестой день, но, по ее словам, ее состояние "не улучшается", она чувствует себя "только хуже".

"Врачи сами не знают, что такое коронавирус. Применяют непонятную терапию, эффективность которой не доказана. Сегодня мне принесли документ о моем согласии на применение препаратов от малярии и ВИЧ. Препарат от малярии токсичный: оригинальный препарат менее токсичный, но в Россию его не привезли, и врачи в больнице будут использовать аналог. А он более токсичный, – подчеркнула Дарья. – Так что только с завтрашнего дня у меня будет терапия непосредственно от коронавируса, а не от пневмонии, от которой меня предыдущие шесть дней пичкали антибиотиками и давали таблетки от кашля".

Косаренко отдельно отметила, что в больнице, в которой она лежит, за пациентами "нет почти никакого ухода". Настоящее Время не может подтвердить эти слова пациентки из независимых источников.

"Я могу еще как-то двигаться, а пожилые лежачие люди, у которых не оплачена сиделка, – к ним почти никто не подходит, отношение к ним очень плохое. Все очень долго: капельницу поставят – только через час приходят ее забирать, человек целый час лежит с иглой просто так. Постельное белье не меняется уже шестой день, а это ведь больные люди, у всех температура, мокрота, насморк, – рассказала Дарья. – К лежачим больным персонал подходит один-два раза в день, приносит судно. Но есть же люди, у кого слабые почки, кто чаще писает! Из-за этого лужи, запах стоит ужасный. Сейчас у нас проветрили палату, потому что одна пациентка умерла, а до этого мы все в этой комнате находились. Мне повезло, что у меня от болезни частично обоняние пропало".

"К женщине, которая умерла, вообще никто не подходил, – подчеркнула Дарья. – Я предполагаю, что она была после инсульта и просто спала, не приходила в сознание. Ее никто не поил водой, ей можно было бы поставить хотя бы капельницу с глюкозой, чтобы поддержать ее жизнедеятельность, ничего этого не было. Они просто ждали, пока она умрет, и вот она сегодня умерла".

"Мест в больнице не хватает. Приезжает очень много "скорых", в какой-то день было по 30-50 машин, – говорит Косаренко. – Некоторые люди лежат в коридорах. Особенно не хватает мест в мужских палатах. Многих выписывают домой, соседнюю палату сейчас всю отправили домой. У нас два места освободились, я думаю, уже к вечеру туда кого-нибудь положат, потому что людей везут отовсюду, даже с других концов Москвы".

Дарья отмечает, что проблем с защитными костюмами у врачей в больнице нет, но санитары и медсестры, по ее словам, ранее не были экипированы в полном соответствии с требованиями защиты от коронавируса:

"Именно врачи приходят в противочумных костюмах, в масках, очках. Но при этом к пациентам они почти не подходят: чтобы с ними поговорить, надо идти в ординаторскую, а они не разрешают из палат выходить ни в коридор, никуда. Мне разрешили пойти поговорить с врачом, но она ко мне близко не подошла, разговаривала на расстоянии пяти метров, – рассказала Дарья. – Но сегодня в больнице должна была быть проверка, поэтому всем санитарам и медсестрам тоже выдали бахилы и противочумные костюмы. До этого они их носили как-то через раз: то они приходили без масок, то без бахил".

За последние сутки в России подтверждены 2774 новых случая заражения коронавирусом, умерли 22 человека. Больше всего случаев инфицирования фиксируют в Москве. По данным на 14 апреля, за сутки прирост составил 1489 человек. Московский метрополитен с сегодняшнего дня временно закрыл некоторые вестибюли 20 станций, где пассажиров стало меньше всего.