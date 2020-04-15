«Сосед ложился в больницу с гангреной - а там заразился коронавирусом» 8 15.04.2020, 8:06

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Рассказ минчанина с COVID-19 о том, что происходит в стационаре.

Появились новые видео от минчанина Дмитрия Костюченко, о котором СМИ уже писали ранее и у которого подтвердили диагноз Covid-19. Сейчас он находится в 6-й городской клинической больнице Минска, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Санитарочек жалко, это такие женщины лет 65, они в этой робе, в этих запотевших очках, они приходят, что-то там убирают, милые, добрые такие, - рассказывает Дмитрий. - Страшно, конечно, если они что-нибудь подцепят от нас, надеюсь у них хорошие надбавки».

Дмитрий рассказал, что сосед по палате заразился коронавирусом в больнице, правда, не уточнил в какой.

«Нас уже 5 человек в палате. Человек, который лежит новый, пятый, сказал, что вообще ложился в больницу с гангренами, а там заразился «короной» и его перевели сюда. У нас в больнице маски закончились, я не помню, в этих уже второй или третий день», - рассказывает Дмитрий.

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