«Сказали хоронить в закрытом гробу»: коронавирус атакует Житковичи 4 15.04.2020, 8:27

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Фото: svaboda.org

Власти пытаются скрыть вспышку эпидемии.

Вчера в Житковичах был похоронен 63-летний Николай Тереня. Мужчина работал на моторостроительном заводе, где у сотрудницы обнаружили коронавирус, а затем «сняли» диагноз. В пятницу Николай отправился в больницу в Гомеле. В субботу - умер.

Виталий, сын Николая, рассказал «Радыё Свабода», что в свидетельстве о смерти написано: «острая дыхательная недостаточность, вирусная пневмония».

«Они сказали, что надо хоронить в закрытом гробу», - сказал Виталий. Коронавирус не был записан в свидетельстве о смерти, и сыну было устно сказано, что у Николая якобы не было COVID-19.

Его мать и племянница были доставлены в Житковичскую больницу в качестве возможных контактов. Но тесты у них действительно дали отрицательный результат. «Мать выписали сегодня утром», - добавил житель Житковичей.

«Папе стало плохо 6 апреля, температура поднималась, он вызвал врача на дом. Сначала его доставили в районную больницу с двусторонней пневмонией. Его доставили в Гомель в пятницу. В субботу оттуда позвонили, что он умер. Они сказали, что у отца отказали почки и сердце», - сказал Виталий 13 апреля.

22 марта коронавирус был обнаружен у жительницы Житковичей, работающей на моторостроительном заводе. Она была госпитализирована с пневмонией в Гомельскую туберкулезную больницу. Министерство здравоохранения позже сообщило, что тест якобы дал ошибочный результат. Тем не менее, завод обрабатывали дезинфицирующими средствами.

Женщина все еще находится на лечении в туберкулезной больнице в Гомеле.

На Житковичском моторном заводе 13 апреля ни один из менеджеров не снял трубку. Бывшая сотрудница завода рассказала, что на предприятии заболела секретарь приемной, она находится в больнице. Еще 10 работников завода находятся в самоизоляции.