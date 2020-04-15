Die Tageszeitung: Цена поведения Лукашенко может быть ужасной 25 15.04.2020, 8:42

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Немецкое издание написало о «чернобыльском синдроме» белорусских властей.

В то время как мир перешел в кризисный режим из-за пандемии коронавируса, лозунг в стране с десятью миллионами жителей — «все как обычно». Лукашенко делает вид, будто вирус обходит стороной именно его страну, пишет немецкое издание Die Tageszeitung (перевод - inosmi.ru).

У бывшего председателя колхоза, которого часто называют последним диктатором Европы и в чьей стране до сих пор существует смертная казнь, свой взгляд на вещи. На белорусских стадионах продолжаются футбольные матчи — со зрителями, разумеется. Люди работают, как обычно. Школьные каникулы продлили только в результате давления со стороны родителей, которые отказывались отпускать детей в школы.

Чтобы побороть коронавирус — он, по всей видимости, не видит здесь никакого противоречия — Лукашенко дает соотечественникам «ценные» советы: работа в поле, регулярное питание, баня и иногда водка. Кроме того, речь идет о настоящем «психозе», как он не устает повторять, отчитывая соседей, которые закрыли свои границы с Беларусью.

Но списывать поведение Лукашенко на причуды далекого от реальности правителя было бы слишком поверхностно. Мы имеем здесь дело с воскресшим «хомо советикус».

Бросим взгляд в прошлое. 1986 год, 26 апреля. На четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС на Украине произошел второй взрыв. Вместо того чтобы оповестить об этом население, советское руководство максимально держит все в тайне и вначале скрывает настоящий масштаб катастрофы. Потребовались дни, чтобы эвакуировать людей с зараженных радиацией территорий. В Киеве тысячи людей вышли на Парад победы 9 мая.

После распада СССР в 1991 году Москва решила уйти от ответственности и оставила государства-правопреемники СССР, прежде всего Беларусь и Украину, один на один с последствиями ядерной катастрофы.

До сих пор нет полностью достоверных цифр о том, сколько людей в действительности стали жертвами катастрофы. Некоторые тяжелобольные до сих пор борются за получение смехотворных выплат.

Помимо всех человеческих страданий, людям в бывшем Советском Союзе в коллективную историческую память врезалось следующее осознание: как быть обманутым и оставленным в неведении.

Именно это циничное обхождение с чрезвычайными ситуациями и сейчас наблюдается в Беларуси. Точной статистики министерства здравоохранения нет. Спецслужбы по указанию Лукашенко работают на пике. Под угрозой не только врачи, которые могут обнародовать неприятную правду, но и заболевшие, и родственники скончавшихся недавно в больницах. Большое давление оказывается и на блогеров, высказывающих критику: запугивание, задержания и аресты по обвинению в «распространении фейковых сообщений».

Вот так выглядит «антикризисный менеджмент» Лукашенко. У него же есть более важные дела: сейчас в Минске тысячи солдат упражняются в преддверии празднования 9 мая в честь окончания войны 75 лет назад. А потом, в августе, состоятся президентские выборы, на которых Лукашенко вновь собирается баллотироваться.

В эти дни белорусы вспоминают слова диктатора. «Я свое государство за цивилизованным миром не поведу», — сказал однажды Лукашенко. Может быть, и сейчас ему удастся предотвратить это, но цена может быть ужасной. И это за счет белорусов.