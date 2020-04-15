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Джефф Безос разбогател на 6,4 миллиарда долларов за день

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  • 15.04.2020, 8:50
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Джефф Безос разбогател на 6,4 миллиарда долларов за день
Джефф Безос
Фото: ЕРА

Рост состояния бизнесмена произошел благодаря рекордному подорожанию акций Amazon на биржах.

Основатель американской корпорации Amazon и самый богатый в мире человек Джефф Безос увеличил свое состояние на 6,4 миллиарда долларов за один день.

Об этом сообщает Forbes.

Рост состояния Безоса произошел благодаря рекордному подорожанию акций Amazon на биржах. К закрытию торгов на фондовой бирже Нью-Йорка акции компании выросли на 5,3% до 2238 долларов за акцию.

Состоянию Безоса теперь оценивается в 138 миллиардов долларов.


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