Джефф Безос разбогател на 6,4 миллиарда долларов за день

Джефф Безос разбогател на 6,4 миллиарда долларов за день5
- 15.04.2020, 8:50
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Рост состояния бизнесмена произошел благодаря рекордному подорожанию акций Amazon на биржах.
Основатель американской корпорации Amazon и самый богатый в мире человек Джефф Безос увеличил свое состояние на 6,4 миллиарда долларов за один день.
Об этом сообщает Forbes.
Рост состояния Безоса произошел благодаря рекордному подорожанию акций Amazon на биржах. К закрытию торгов на фондовой бирже Нью-Йорка акции компании выросли на 5,3% до 2238 долларов за акцию.
Состоянию Безоса теперь оценивается в 138 миллиардов долларов.