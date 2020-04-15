Ученые установили, чем пахнет дождь 8 15.04.2020, 8:55

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Результат оказался неожиданным.

Петрикор оказался результатом симбиоза членистоногих и бактерий.

Ученые британского Центра Джона Иннеса провели исследование, по итогам которого они смогли определить, как именно формируется столь специфический запах после прошедшего дождя, который так хорошо знаком многим, сообщает lenta.ua.

Так, выяснилось, что этот запах не что иное, как результат взаимоотношений (симбиоза) между мелкими членистоногими ногохвостиками и бактериями рода стрептомицеты и коллемболами.

Петрикор, как иначе называют специфический аромат, на самом деле является побочным продуктом жизнедеятельности бактерий (геосмин), а также одним из компонентов масел, выделяемых растениями в период засухи. Попадая на почву во время дождя, они и распространяются в воздухе.

Несмотря на то, что процесс был изучен еще в прошлом веке, только сейчас ученые смогли объяснить роль в нем геосмина.

Это похоже на то, как птицы едят фрукты и растения. Они получают пищу, но одновременно распространяют семена.