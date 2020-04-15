Экс-глава Нацбанка: К концу года курс доллара может вырасти до трех рублей 17 15.04.2020, 9:17

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СТАНИСЛАВ БОГДАНКЕВИЧ

Девальвация белорусской валюты продолжится.

В комментарии «Салідарнасці» Станислав Богданкевич спрогнозировал, что будет происходить с курсом белорусского рубля дальше.

После заметного падения белорусская валюта за прошлую неделю выросла по отношению к доллару на 3,8%. На этой неделе она также продолжила отыгрывать позиции. 14 апреля курс доллара снизился до 2,4535 рубля, курс евро – до 2,6824 рубля.

Значит ли это, что курс белорусского рубля стабилизировался? Бывший председатель Нацбанка считает, что нет.

– Колебания курса белорусского рубля будут происходить и дальше, – сказал Станислав Богданкевич.

Он считает, что последнее укрепление белорусской валюты к доллару может быть связано с тем, что после того, как власти США выразили готовность выделить более $2 трлн. на смягчение последствий пандемии коронавируса, могло начаться обесценивание доллара.

– То есть проблема не только с нашей валютой, но из-за кризиса, вызванным коронавирусом, есть проблемы с долларом, евро, юанями и т.д., – сказал Богданкевич.

В любом случае, он ожидает, что «определенная девальвация» белорусского рубля продолжится.

– То, что в последние дни произошла стабилизация курса, – это пока ни о чем не говорит. Допускаю, что до конца года обесценивание рубля по отношению к американской валюте можно ожидать до уровня 3 рублей за один доллар. Но оценивать ситуацию сложно, я не стал бы заявлять об этом категорично. Однако если наша экономика упадет больше, чем на 5% ВВП, то заметного снижения стоимости национальной валюты не избежать, – считает бывший глава Нацбанка.