Первый в мире испытатель вакцины от COVID-19 сообщила о перенесенных ощущениях

Первый в мире испытатель вакцины от COVID-19 сообщила о перенесенных ощущениях14
- 15.04.2020, 9:34
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Рассказ 44-летней американки, котора стала первопроходцем в тестировании вакцины на людях.
44-летняя жительница Сиэттла, штат Вашингтон, США, Дженнифер Аллер стала первым человеком на планете, который испытал экспериментальную вакцину от COVID-19, рассказала о своих ощущениях, сообщает nv.ua.
Вакцина mRNA-1273 показала хорошие результаты при тестировании на животных, а потому ученые решили, что есть смысл привлечь добровольцев. 16 марта Дженнифер Аллер пришла в лабораторию, где ей ввели вакцину.
Аллер рассказала, что никогда не могла и подумать о том, что примет участие в таком эксперименте. О тестировании вакцины она узнала в Facebook, а о том, что станет первым человеком, испытавшем ее, — уже когда в кабинет зашли репортеры.
«Мы тогда чувствовали себя такими беспомощными. Мы ничего не могли сделать, чтобы остановить пандемию. И тогда я увидела эту возможность и подумала — возможно, я все-таки могу помочь и внести свой вклад в борьбу», — приводит ее слова Telegraph.
Родные и друзья Дженнифер волновались, не поддает ли она себя риску. Она убеждала их, что ей не собираются вводить Covid-19, но волнение все равно присутствовало.
«В первый день у меня немного поднялась температура. На второй у меня заболела рука. Но потом это закончилось и все было хорошо. Было похоже на обычную прививку от гриппа», — рассказывает женщина.
После этого она ходила на телевидение и давала интервью различным СМИ, делясь своими впечатлениями. Также Дженнифер рассказала, что она получила тысячи ободряющих и благодарных комментариев и сообщений в соцсетях.
Дети американки уверены, что у нее есть все шансы стать звездой и советуют завести аккаунты в TikTok и на Reddit.
В конце апреля ей введут вторую дозу вакцины, а следить за ней будут аж до весны 2021 года, как и за остальными испытуемыми.
«Когда мы изобретем вакцину, я буду горда тем, что стала частью этого процесса. Это единственное, что я могу сделать — и я счастлива, что помогаю. Я не спасаю мир», — уточняет Дженнифер.