В Гомеле суд вынес решение по делу учительницы, которая порвала ухо третьекласснице 14 15.04.2020, 9:57

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Иллюстрационное фото

Педагога признали виновной.

Сегодня суд Советского района Гомеля вынес решение по уголовному делу частного обвинения в отношении учителя младших классов, которая во время урока схватила школьницу за ухо и травмировала его, сообщает tut.by.

Теперь уже бывшего педагога гимназии № 71 Гомеля, 47-летнюю Татьяну П. (после инцидента женщина была уволена из учебного заведения) признали виновной в причинении легкого телесного повреждения. Суд приговорил ее к штрафу в размере 70 базовых величин (1890 рублей).

Напомним, 21 января между учителем и ученицей третьего класса гимназии № 71 произошел конфликт: педагог схватила за ухо ребенка и травмировала его. Родители написали заявление в милицию, началась проверка. 17 февраля стало известно, что проверку закончили. Однако результаты в милиции не рассказали, сославшись на то, что в данном случае затрагиваются интересы ребенка и сведения могут быть озвучены только законными представителями при их согласии.

Поскольку в действиях учительницы был состав преступления по ст. 153 УК (Умышленное причинение легкого телесного повреждения), заявители имели право возбудить в суде дело частного обвинения. Именно так родители девочки и поступили.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме.

47-летнего педагога руководство школы характеризовало положительно. Известно, что в 2017 году она становилась «Учителем года». Минобр заявил, что «независимо от совокупности обстоятельств реакция педагога на поведение учащегося была недопустимой».