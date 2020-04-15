Отец Надсон: человек-эпоха, который жил для Беларуси 15.04.2020, 10:17

Александр Надсон

Фото: bymedia

Сегодня - день памяти об Александре Надсоне.

15 апреля 2015 года В Лондоне на 89-году жизни умер униатский священник, исследователь-белорусист и общественный деятель, отец Александр Надсон.

Белорусский философ и богослов, доктор философии, доктор сакральной теологии Ирина Дубенецкая четырнадцать лет жила в Лондоне и работала вместе с отцом Александром. В интервью «Радыё Свабода» Ирина Дубенецкая поделилась своими воспоминаниями об отце Александре Надсоне.

«Отец Александр Надсон - величайший человек нашей эпохи и один из величайших людей в моей жизни. Десятилетиями этот человек - может, единственный в мире - ежедневно молился за Беларусь и по-белорусски. До 1990 года мы только немного знали о том, что он есть где-то в мире и своей деятельностью популяризирует белорусскую духовность. Все последующие знания пришли позже, когда в 1990 году он сумел впервые за много лет приехать сюда, в Беларусь.

В то время мы пытались возродить давнюю белорусскую духовную традицию - журнал «Уния». Когда мы узнали, что отец Надсон к нам приезжает, то для нас это была чрезвычайно важное событие. Это был большой знак, ликование, надежда и упование.

Отец Надсон приехал на рассвете поездом из Варшавы. Отец Александр тут никого не знал, кроме отца Яна, который за два года перед этим был у него в Лондоне. И поэтому надеялся, что отец Ян Матусевич его и встретит. А когда поезд остановился, отец Александр увидел на перроне огромную толпу с растяжками и плакатами о Чернобыле. Отец Надсон ехал на Родину через полвека отсутствия и ехал именно по делам, связанным с Чернобыльской катастрофой. Не зная, какие именно здесь есть нужды, но зная, какой большой была чернобыльская трагедия, он собрал, что мог - медикаменты, различные устройства - и вез, чтобы посмотреть, что на самом деле происходит. И когда он увидел на перроне толпу в полторы сотни человек, то удивился: что эти люди делают так рано на вокзале да еще с чернобыльскими плакатами. И был просто несказанно поражен, когда узнал, что эти люди пришли встречать именно его. Хотя тогда мы лишь отчасти представляли, что этот человек значит для Беларуси», - рассказала Ирина Дубенецкая.