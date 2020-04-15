Биологи рассказали, почему насекомые переливаются 1 15.04.2020, 10:25

Реконструкция облика одного из исследованных долгоносиков

©James McKay

Главная задача подобной окраски — маскировка.

Жесткий панцирь многих насекомых демонстрирует яркую окраску благодаря упорядоченным микроструктурам на поверхности. Свет сложным образом взаимодействует с ним, обычно придавая насекомому металлический, переливчатый блеск. Такая структурная окраска может выполнять множество полезных функций: скрывать животное от хищников или, напротив, служить им предупреждением, привлекать потенциальных партнеров и так далее, пишет naked-science.ru.

Первоначальная роль структурной окраски, ее происхождение и эволюция до сих пор оставались загадкой. Однако недавно большой команде ученых из Ирландии и Сингапура удалось рассмотреть такие микроструктуры на останках пары жуков-долгоносиков, датированных концом плейстоценового периода — около 13 тысяч лет назад. Результаты этой работы представлены в статье, опубликованной в журнале Biology Letters.

Ученые получили снимки образцов с помощью электронного микроскопа, а также провели рентгеноструктурный анализ с помощью синхротронного излучения. Обнаружилось, что на поверхности жестких крыльев этих долгоносиков уже тогда формировались «напоминающие бриллиант» структуры, которые известны у некоторых современных насекомых, придавая им яркую сине-зеленую переливчатую окраску.

Броская окраска из контрастных полос резко выделяет животное на окружающем фоне, но при быстром движении может затруднять его отслеживание хищниками.

Судя по тому, что эти структуры сохранились неизменными на протяжении десятков тысяч лет — сотен тысяч поколений долгоносиков, — они должны выполнять одну и ту же важную функцию. По предположению авторов исследования, главной ее задачей была и остается маскировка на фоне густой зеленой листвы — тем более что на это указывает и предыдущая их работа. «Лишь позднее цвета стали более разнообразными и нашли новые функции, — говорит возглавлявший работу профессор Винод Саранатан (Vinod Saranathan), — служа сигналом для потенциальных партнеров или предостережением для хищников».