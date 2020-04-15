Белорусские туристы в Тайланде: «Белавиа» «заломила» за возвращение невероятную цену 8 15.04.2020, 10:47

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

МИД также не помогает.

Около 170 граждан Беларуси до сих пор не имеют возможности попасть домой из Тайланда. Белорусов из Индии, Таиланда и Вьетнама должны были забрать казахские авиалинии, но в итоге наши соотечественники воспользоваться возможностью эвакуации не смогли. 14 марта им сообщили, что эвакуационный рейс «Белавиа» Усть-Каменогорск – Минск отменяется по организационным и финансовым причинам. Екатерина из Марьиной Горки, застрявшая в Таиланде с дочерью, рассказала о неслыханной цене на билеты «Белавиа» и отсутствии помощи со стороны белорусского МИД, пишет сайт телеканала «Белсат».

Екатерина прилетела с 6-летней дочерью в Азию 5 марта, еще до взрыва эпидемии коронавируса в этом регионе. Женщина объясняет, что билеты приобрела несколько месяцев назад и хотела оздоровить ребенка, который в последнее время часто болел. Жительница Марьиной Горки думала сдать билеты, но сестра, которая живет в Таиланде, заверила, что там безопасно: случаев заражения на тот момент было немного.

Обратные билеты белоруска имела на 4 апреля, но уже через полторы недели со дня их приезда ситуация кардинально поменялась. Сейчас там, как и в большинстве государств с карантином, работают только магазины с продуктами первой необходимости и аптеки, действует комендантский час и наказание штрафом в $600 за выход без маски на улицу, транспортное сообщение прекращено. В то же время границу Беларуси с Россией закрыли, трансфер из Москвы до Минска, которым Екатерина должна была долететь домой, отменили.

«Единственное, что разрешили транзитный переход, если есть билет «Белавиа» в Минск из Москвы. Мы приобрели билеты на самолет «Белавиа» и были спокойны, что полетим. Но через пару дней ввели ограничение на количество пассажиров, которые могут прибыть в «Шереметьево»: 500 человек из всех стран. Еще через пару дней «Аэрофлот» аннулировал все ранее купленные билеты и занялся эвакуацией исключительно россиян. Тем временем «Белавиа» отменила все полеты.

Сначала белорусская сторона планировала договориться на эвакуацию Бали – Таиланд – Вьетнам – Казахстан – Минск, которая должна была стоить Екатерине $1600 за два билета. Однако этим рейсом 14 апреля полетели только российские туристы. Новое предложение дипломатов еще дороже: непосредственный чартерный рейс «Белавиа» Таиланд – Минск за $1900.

«Мы потеряем по крайней мере $2500. «Аэрофлот» не возвращает денег за нереализованные билеты, можно только делать новую резервацию. Я даже не знаю, где взять такие деньги. Я одна воспитываю ребенка, алименты маленькие. Россиянам эвакуация стоила € 400 с человека, а для нас – $950. Нам решили не помочь, а заработать на нас».

Белоруска говорит, что не сетует впустую, но надеялась на помощь, которую другие страны предоставляют своим гражданам.

«Россиянам давали даже деньги на жизнь, $ 30 на человека. Государство хочет от нас $ 1900. Что это за эвакуация? Я не отрицаю, что рисковала, когда сюда летела, но билеты в три раза дороже. Это ненормально».

Екатерина добавляет, что теперь остается ждать 1 мая, когда откроют границу Беларуси с Россией. Женщина надеется, что «Аэрофлот» согласится их забрать.

«У нас пока есть крыша над головой, но и это скоро закончится. Если нас не заберет «Аэрофлот», надо будет думать, что делать. Брать кредит что ли, пока не знаю».

Посольство Беларуси во Вьетнаме обещает, что будет прорабатывать возможные варианты эвакуации. Однако конкретных дат не сообщает.