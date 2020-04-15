Павел Северинец рассказал, как победить коррупцию в стране 12 15.04.2020, 10:55

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Павел Северинец

Фото: «Белсат»

В Беларуси крадут вагонами, эшелонами, пароходами.

Лидер партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец стал героем новой программы сайта Charter97.org Studio Х97.

Отвечая на вопрос, как победить коррупцию в Беларуси, политик заявил:

- У нас, у христианских демократов, есть эксклюзивное предложение - так называемый «закон Линкольна». Это закон XIX века из Соединенных Штатов, аналоги такого закона есть практически во всех цивилизованных странах. Если человек помогает государству установить факт кражи у государства, он получает 25% от суммы ворованного, как будто бы он нашел клад. У нас сейчас, если клад в Беларуси находите, то по закону 25% от его стоимости - ваши. Тоже самое с коррупцией, человек помог.

И представьте себе, на Западе люди боятся красть не потому что они хорошие или святые - люди в принципе, по большому счету, одинаковые везде. Но там система такова, что люди боятся красть, потому что они понимают, что если кто-то об этом расскажет, он может гарантировать себе безбедное существование до конца своих дней. И он обязательно придет в суд и это сделает.

У нас крадут вагонами, эшелонами, пароходами и так далее, потому что знают, что в конце концов рука руку моет, и система зависимых судов покроет любое преступление. Поэтому сегодняшние элиты крадут, поэтому они врут, поэтому они пугают людей и боятся сами. На воровстве, на лжи, на пьянстве невозможно построить нормальное государство и нормальное общество.

Беларуси нужна моральная революция. Мы должны поменять понимание, правосознание. Для этого нужна ломка системы, нужно сломать систему, которую строили коммунисты, а потом достраивал Лукашенко.

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