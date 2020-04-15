Коронавирус в США: новый максимум погибших за сутки 1 15.04.2020, 11:08

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Фото: Getty Images

Общее количество погибших в стране перевалило за 26 тысяч человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса.

По данным Университета Джона Хопкинса, количество погибших от Covid-19 в США достигло 26041. На момент публикации, это на 2392 больше, чем накануне – 23 649 погибших.

В прошлый раз более 2 тысяч смертей в сутки в стране зарегистрировали 11 апреля.

Число подтвержденных заражений коронавирусом в США достигло 609 407 – на 26 813 случаев больше, чем накануне.

С начала эпидемии, всего в США выздоровели уже почти 50 тысяч больных – 49 966 человек.