Вспышка коронавируса произошла в Верхнедвинске 15.04.2020, 11:46

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По городу ездят «скорые», забирают людей.

Вспышка коронавируса произошла в Верхнедвинске Витебской области, сообщает телеграмм-каанал «Баста». По официальной информации, как минимум, у одного жителя города подтвержден коронавирус. Как показывает практика, на самом деле больных может быть гораздо больше.

«В районной больнице как минимум один подтвержденный случай коронавируса. Вчера и позавчера по городу ездили «скорые», забирали контакты», - пишет читатель из Верхнедвинска.

Районный центр гигиены и эпидемиологии ищет жителей города, которые могли контактировать с заболевшим.

«Районный центр гигиены и эпидемиологии просит оказать содействие в установлении пассажиров городского автобуса, который следовал 13 апреля 2020 года с отправлением от остановки «Железнодорожный вокзал» в 22.45 по маршруту «Железнодорожный вокзал — ул.Кобзуна». Пассажиров и граждан, владеющих информацией о данных пассажирах, просим позвонить по телефону: 61695», - сообщили «Басте» в центре гигиены и эпидемиологии Верхнедвинского района.

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