«Мамочка в реанимации, папа – в инфекционном, прогнозов врачи не делают» 15.04.2020, 11:54

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Фото: Reuters

Рассказ минчанки, которой поставили диагноз коронавирус через 10 дней после начала болезни.

Минчанке подтвердили диагноз Covid-19 спустя 10 дней после появления первых симптомов. Ее родители – в больнице, муж и дети ожидают результатов теста. Девушка рассказала телеграмм-каналу «Баста», как это произошло, на условиях сохранения анонимности:

- 10 апреля у меня подтвердился диагноз Covid-19. Отправили из 2-й больницы в инфекционную на Крапоткина.

Заболела я 1 апреля. На градуснике я увидела цифры 39.0. Я была у своих родителей в Столбцовском районе. Сначала температура поднялась у моего отца и младшей дочки, через день - у мамы и старшей дочки, а ночью 1 апреля у меня. Жизнь как будто остановилась, ощущения не передать словами, сразу мозг дал понять, это не просто ОРВИ. Сердце ушло в пятки. Хуже всего то, что на момент заражения я была у родителей, и страх за их жизнь и за жизнь детей, мужа снес крышу напрочь. Помощи от Столбцовской ЦРБ ждать страшно. Я позвонила мужу, он нас забрал обратно в Минск.

3 апреля я вызвала врача из поликлиники. Пришел терапевт, она меня послушала, спросила на что жалуюсь. Я все рассказала. Она мне выписала аугментин и тонзилгон. Была дикая, невыносимая головная боль, ее я сама себе лечила ибуфлексом и синупретом.

В воскресенье 5 апреля температура спала до 37, я испекла торт, ведь завтра у мужа день рождения. 6 апреля к вечеру становится хуже в раза два. На следующий день меня ждут на приеме, но я опять вызываю врача домой. Приходит уже другой доктор и говорит, что ничего менять не будет! Идите в больницу, делайте анализы и снимок, тогда и поговорим.

У мужа и детей взяли тест на вирус, теперь два дня ждем результат. Два дня мыслей и самобичивания. Какой будет вердикт - покажет только время.

Родителей, которые живут в Столбцовском районе, перевезли в Солигорскую центральную районную больницу. Мамочка в реанимации, состояние тяжелое, но стабильное. Прогнозов врачи не делают. Папа в инфекционном отделении. Хочу, чтобы они знали, что мы их очень сильно любим и ждем и будем бороться за них, пусть у них проснутся все скрытые резервы организма.

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