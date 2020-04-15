Медики рассказали, как победить похмелье за один час 31 15.04.2020, 12:06

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Рецепт оказался максимально простым.

На различных мероприятиях, вечеринках, или простых встречах с друзьями, многие позволяют себе выпить немного, или же много алкоголя. В особенности, если впереди выходной день, пишет cursorinfo.co.il.

На следующий день наступает тот самый болезненный и тяжелый момент похмелья. Но, не стоит переживать, медики нашли метод, который поможет побороть неприятные ощущения всего за один час.

При похмелье наблюдается тошнота, постоянное головокружение, повышение температуры тела. Это невыносимое состояние может мучить в течение дня.

Главным советом будет пить как можно больше воды, а также несколько таблеток активированного угля. Они помогут вывести токсины из организма, и тем самым похмельный синдром уйдет.