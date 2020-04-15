«Баста»: Вспышке коронавируса произошла в минской гимназии №50 3 15.04.2020, 12:21

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Несколько сотрудников госпитализированы.

Читатели телеграм-канала «Баста» сообщают о вспышке коронавируса в минской гимназии №50 на улице Киселева. Несколько сотрудников госпитализированы. В самой гимназии отказались клмментировать ситуацию.

«В гимназии №50 на Киселева коронавирус подтвержден у нескольких сотрудников. Кабинеты обрабатывали химикатами. Пневмония, говорят», - пишет мать одного из учеников.

«50-я гимназия в Минске. Секретарь, учитель английского и психолог с подтвержденным вирусом. У физика взяли анализ, около 10 работников - с двусторонней пневмонией. Обработано пару кабинетов», - сообщает читатель канала.

Журналисты «Басты» позвонили по телефону, указанному на сайте гимназии. Сотрудница, которая подняла трубку, подтвердила, что заменяет секретаря, который отсутствует из-за болезни, но предоставить другую информацию отказалась.

«Я вам никакой информации дать не могу. Мы не даем такую информацию», - заявила она и бросила трубку.

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