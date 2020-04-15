О хлебе и пирожных 2 Тамара Эйдельман

15.04.2020, 12:26

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Тамара Эйдельман

Мария-Антуанетта этой фразы не говорила, но причина для слухов была.

История о том, что эти слова произнесла королева Мария-Антуанетта, когда ей рассказали, что народу нечего есть, — сказка. Ее источник — Жан-Жак Руссо. В своей "Исповеди" он каялся в том, что в молодости крал вино в доме, где служил воспитателем.

Чтобы пить вино в комнате, ему нужно было раздобыть закуску, и он не мог придумать, где взять хлеб, так как "невозможно было оставлять его про запас; покупать хлеб, посылая лакеев, значило бы выдать себя". "Наконец я вспомнил, какой выход придумала одна принцесса; когда ей доложили, что у крестьян нет хлеба, она ответила: "Пускай едят бриоши". Руссо покупал без урона для своей чести бриоши — сладкие булочки, запирался в комнате, доставал из шкафа украденную бутылку и "славно распивал ее понемногу наедине, читая страницу-другую романа".

Руссо не назвал имя "принцессы", но историки считают, что это была дочь Людовика XV, Виктория, которая, правда, предложила беднякам запеченный паштет — от этого, впрочем, мерзость высказывания не ослабевает.

Но чем больше возрастала непопулярность Марии-Антуанетты, тратившей в разорявшейся Франции огромные деньги на наряды, украшения и карточную игру, — тем чаще люди верили, что это она бросила бессердечную фразу.

О Марии-Антуанетте ходило много слухов — большинство из них были беспочвенными, но на самом деле почва была — ее пренебрежение интересами Франции и народа. И когда наступила революция и королеву везли на площадь Революции (которая тогда еще не стала площадью Согласия), где была установлена гильотина, то, наверное, многие в злорадно наблюдавшей толпе вспоминали слова о бриошах, которые традиция позже превратила в пирожные.

Виктория в отличие от Марии-Антуанетты выжила, сумела с сестрой убежать из Франции. Две пожилые дамы добрались до Италии, где переезжали из одного княжества в другое, спасаясь от революционных французских войск. Они пытались укрыться в Неаполе, где королевой была сестра Марии-Антуанетты, но там никто им не был рад. Им пришлось сесть на кораблик и по морю добраться до Триеста, где они нашли убежище от революции — но вскоре скончались.

Я не буду говорить, что революция во Франции произошла из-за того, что глупая тетка бросила дурацкую фразу. Просто фраза про бриоши прекрасно показывает отношение власть имущих к народу. То отношение, за которое они очень дорого заплатили.

А в Китае в III веке правил император Хуэй Ди. О нем еще с молодости было известно, что он… ммм… не совсем хорошо соображает. Молодой принц, услышав кваканье лягушек, спросил: "Они квакают, потому что хотят сами, или потому что им приказало правительство?" А когда он стал императором, и ему сказали, что у народа нет хлеба — этот гигант мысли ответил: "Пусть едят мясо".

Правление Хуэй Ди прошло в кровавой борьбе многочисленных регентов и придворного окружения и завершилось, когда кто-то отравил императора. Китайская империя переживала ужасающий кризис, уже после смерти Хуэй Ди императорскому двору пришлось бежать на юг, спасаясь от кочевников, от которых Китай был неспособен защититься. В конце концов ослабевшая от постоянных внутренних раздоров и внешних нападений страна распалась — наступила эпоха "шестнадцати варварских государств".

Священник Дмитрий Смирнов — не Мария-Антуанетта, не принцесса Виктория, и даже не император Хуэй Ди. Он просто мелкая сволочь, которая называет невенчанных жен "бесплатными проститутками", а теперь советует тем, кто потерял работу, "просить милостыньку". Какие бы посты он ни занимал в патриархии, это не имеет значения.

Но он не один такой, есть еще целая армия начальников, которые говорят, что "макарошки" стоят дешево, дарят ветеранам на праздник по бутылке водки, а мальчику с ДЦП — велосипед, выдают сиротам квартиры, где нет пола, а стены покрыты плесенью, глумятся над нами на своих испанских виллах, на своих яхтах, в своих дворцах.

Так пусть они думают про Марию-Антуанетту и императора Хуэй Ди каждый раз, когда будут совать себе в пасть очередное пирожное — и пусть оно им станет поперек горла.

Тамара Эйдельман, «Фейсбук»