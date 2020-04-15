Эпидемия COVID-19 в Мозыре: «скорая» забирает людей из многоэтажки 5 15.04.2020, 12:29

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Появились новые свидетельства роста заболеваемости в Гомельской области.

Появилось новое видео о распространении эпидемия COVID-19 в Мозыре, сообщает телеграм-канала «Баста».

«Гомельская область, Мозырь. Забирали людей из многоэтажки на улице Чапаева», - сообщил каналу житель города.

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