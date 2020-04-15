закрыть
15 апреля 2020, среда, 16:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Эпидемия COVID-19 в Мозыре: «скорая» забирает людей из многоэтажки

5
  • 15.04.2020, 12:29
  • 5,279
Эпидемия COVID-19 в Мозыре: «скорая» забирает людей из многоэтажки

Появились новые свидетельства роста заболеваемости в Гомельской области.

Появилось новое видео о распространении эпидемия COVID-19 в Мозыре, сообщает телеграм-канала «Баста».

«Гомельская область, Мозырь. Забирали людей из многоэтажки на улице Чапаева», - сообщил каналу житель города.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Как победить коррупцию в Беларуси
Как победить коррупцию в Беларуси Павел Северинец
Докшицкий район в огне
Докшицкий район в огне Алесь Круткин
Лукашенко доказывает, что в стране катастрофы нет
Лукашенко доказывает, что в стране катастрофы нет Валерий Карбалевич
Эволюционное преимущество
Эволюционное преимущество Аркадий Бабченко