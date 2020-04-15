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Погода в Беларуси: мокрый снег и оранжевый уровень опасности

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  • 15.04.2020, 12:40
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Погода в Беларуси: мокрый снег и оранжевый уровень опасности

Не самая лучшая погода для эпидемии.

Cегодня в Беларуси есть вероятность выпадения мокрого снега, переходящего в дождь.

Согласно сведениям cайта pogoda.by, специализирующихся на прогнозах погоды, утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. В стране объявлен оранжевый уровень безопасности.

Ветер сегодня он будет дуть с запада, его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду, при порывах усилится до 14 м/с, а днем во многих регионах – до 15-20 м/с.

Минувшей ночью температура воздуха находилась в пределах от -4 до +1 градуса, то днем воздух прогреется до 4-10 градусов тепла.


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