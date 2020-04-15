В Витебске женщина почти сутки ждала врача к трехлетней дочери с пневмонией 7 15.04.2020, 12:59

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Фото с сайта vsedela.ru

Педиатр боялась идти, потому что нет средств защиты.

Олеся чудом улетела с Кубы, оставив мужа - он кубинец, ему лететь не разрешили. А в Беларуси попала в больницу, и у ее мамы оказался положительный анализ на коронавирус, пишет kp.by.

- Если бы я могла предположить, что у дочки пневмония, плюнула бы на все условия изоляции, схватила ее в охапку и побежала в больницу, - вздыхает Олеся. Она лежит в витебской инфекционной больнице с трехлетней дочерью Алисией. У малышки пневмония. Когда у ребенка поднялась температура, Олеся вызвала врача. Но педиатр к ней не пришел, не приехала и скорая. Олеся с дочерью в это время были на самоизоляции после возвращения из-за границы. Ждать врача пришлось фактически сутки с момента обращения.

Олеся Гарау-Лобацкая замужем за кубинцем. Пара уже много лет живет на две страны – то в Беларуси, то на Кубе, то вместе, то врозь. В прошлом году у супруга Олеси диагностировали онкологическое заболевание. Он в это время был на Кубе, Олеся с дочкой – в Беларуси. Мужчина долго лечился, перенес тяжелую операцию, несколько курсов химиотерапии. 12 марта Олеся с ребенком прилетела на Кубу.

«Всех иностранцев свозили в отели и изоляторы, но нас соседи не сдали»

- Мужу после операции нельзя поднимать ничего весом более пяти килограммов. Он даже чемодан сам нести не может. Родственники его живут в другой провинции и не могут ему помогать. На Кубе сейчас тоже карантин, сообщение между провинциями закрыто. Я полетела, чтобы забрать его в Беларусь. Предполагали сделать ему визу, вид на жительство и осесть уже тут, - рассказывает Олеся. – Дочку взяла с собой, потому что не решилась оставить ее со своей мамой, для пожилой женщины это была бы серьезная нагрузка. Да и все было так нестабильно, боялась, вдруг закроют границы на неопределенный срок, и не смогу вернуться.

С Кубы семья планировала вылететь 9 апреля. Но все страны начали спешно закрывать границы, и планы пришлось срочно перекраивать – менять билеты, переделывать визу. Помог белорусский консул, всегда был на связи, отвечал на все вопросы. Визу семье переделали за 40 минут. Но, когда Олеся с мужем и ребенком приехали в аэропорт, оказалось, что улететь все вместе они не смогут.

- Мужа не выпустили на том основании, что он кубинец. Это был последний рейс регулярных линий из Гаваны в Москву. Пришлось уезжать вдвоем с дочкой, иначе могли бы оказаться неизвестно где неизвестно на какое время, - рассказывает Олеся. – На Кубе всех туристов, иностранцев свозят в специальные отели, проживание там стоит определенных денег. Тех, кто отказывается ехать в отель или не имеет денег, чтобы оплачивать проживание, увозят в изоляторы. По слухам, это что-то среднее между больницей и тюрьмой. По улицам ездили машины с громкоговорителями и объявляли, что те, у кого снимают жилье иностранцы, должны немедленно их сдать властям. Нам повезло, меня соседи уже давно не воспринимают как туристку и иностранку. Мы еще четыре дня были там с того момента, как они стали туристов собирать. И нас не сдали.

Олеся успела на последний самолет из Гаваны в Москву, потом на последний рейс регулярных линий из Москвы в Минск. И на последнюю вечернюю маршрутку до Витебска.

- Летели через Шереметево, десять часов ожидали в транзитной зоне. Аэропорт, который всегда выглядел, как город-муравейник, был абсолютно пустым. Огромные пустые залы, как в постапокалипсисе. В Минске в аэропорту нас никто не контролировал, не измерял температуру. Только подошел человек в обычной штатской одежде, без маски, и собрал памятки-обязательства об уходе на самоизоляцию, которые пассажиры заполнили еще в самолете. В Витебске я сделала все, как было написано в памятке – позвонила в поликлинику, сообщила свои данные, сказала, с какого числа нахожусь на самоизоляции.

«Я не могу к вам прийти, у меня тоже маленький ребенок, и нет средств защиты»

На самоизоляцию в Витебске Олеся ушла, соблюдая все правила - даже с мамой не увиделась. Пока Олеся с дочкой были на Кубе, мама жила в ее квартире, но ушла до того, как Олеся приехала. Продукты ей приносили друзья, оставляли под дверью.

- Мы оказались дома 30 марта около трех часов ночи. Прошло дня два, и у меня начались симптомы респираторного заболевания. Я астматик с двадцатилетним стажем, любое ОРВИ начинается у меня как астматический приступ. Температура поднялась до 37,5, начался привычный астматический кашель. Решила, что это ОРВИ. Позвонила в скорую, меня спросили, контактировала ли я с заболевшими, сказали вызвать на дом врача. Врач пришла быстро, послушала, выписала антибиотик. Дочке я тоже постоянно измеряла температуру. Несколько раз она незначительно повышалась, а в шесть утра 7 апреля подскочила до 38,3. И мне не легчало, кашель был сильный. В скорой сказали вызвать педиатра ребенку и терапевта себе, - рассказывает Олеся. – Дозвонилась в поликлинику, объяснила обстоятельства. Мне перезвонила педиатр и сказала: «Я не могу к вам прийти, у нас нет средств защиты, а у меня тоже маленький ребенок».

Олесе сказали, что поликлиника оформит вызов скорой помощи, и ее с дочерью заберут «после обеда, ближе к вечеру». Олеся собрала вещи, морально подготовила дочку, объяснила, что они поедут в больницу, будут там лечиться. Но ни вечером, ни поздним вечером скорая не приехала.

- Я позвонила в скорую примерно в 20.20, спросила, ждать нам бригаду или нет. Мне ответили: «Да, такой вызов есть, ждите». Около десяти позвонила снова, спросила, в какое время приедет машина, стоит ли мне укладывать ребенка спать. Ответили: «Ничего не знаем, бригад мало, все на вызовах». Около полуночи у дочки случился жуткий приступ кашля, она была вся бордовая, глаза выворачивались. Я снова набрала скорую, успела сказать, что мы ждем бригаду, только начала говорить, что ребенок задыхается, как оператор рявкнула: «Ждите!», и бросила трубку.

Олесе удалось успокоить дочь, кашель отступил, девочка заснула. В восемь утра 8 апреля она снова позвонила в поликлинику.

- Сказала, что у ребенка ночью был сильный приступ кашля и, что если ко мне сейчас же не приедет хоть какой-то медработник, я напишу заявление в милицию по факту оставления ребенка в опасности и обращусь в администрацию президента. Через 15 минут перезвонили из скорой, уточнили состояние ребенка, извинились. Еще через полчаса нас увезли в больницу.

В больнице выяснилось, что у девочки пневмония. У Олеси и Алисии взяли анализ на COVID-19. За это время выяснилось, что положительный анализ на коронавирус у матери Олеси. Женщина тоже в больнице, и тоже с пневмонией. У Олеси и малышки COVID-19 не подтвердился, но беспокойство не оставляет женщину: ведь в любых тестах возможны погрешности.

- Не исключено, что мы могли заразиться от мамы. Когда она уходила из нашей квартиры, у нее уже были симптомы ОРВИ, - говорит Олеся. – Но мы в общей сложности 15 часов были внутри самолетов. Два самолета, аэропорты, маршрутка… Конечно, летели в масках. Но, когда приносят еду, ее ведь в маске есть не будешь. Все в самолете маски сняли, поели. И многие люди расслабляются, когда «вируса не видно». Вначале укупорились, потом расслабились. Половина пассажиров в конце концов маски сняли и так летели. Система вентиляции в самолете замкнутая, свежий воздух туда не поступает. Там могло оказаться все, что угодно.

«В больнице относятся с сочувствием и пониманием, но к скорой у меня есть претензии»

В инфекционной больнице Олесю с дочкой поместили в семиместную палату. Кроме них там были девушки-студентки и женщина лет 60.

- Женщину вскоре перевели в изолятор, у нее пневмония, симптомы были точно такие же, как у моей мамы – сильная сухость во рту, редкие покашливания, а температуры вообще не было. Она работает санитаркой в кожной больнице. Девушки ждали результатов теста, у них симптомов никаких не было, тест оказался отрицательным, и их отправили в Железняки на изоляцию.

Олеся говорит, что к сотрудникам инфекционной больницы у нее нет никаких претензий.

- Медсестры относятся к пациентам с большим сочувствием и пониманием, и они практически все пожилые. Если они заболеют, кто будет тут всем капельницы ставить? Такое впечатление, что эти женщины уже не очень-то и боятся. Когда дочке нужно было поставить катетер, медсестра в перчатках никак не могла нащупать вену. Чтобы не мучить ребенка, она сняла перчатки и сделала это голыми руками. Мне эту женщину так жалко стало… К сотрудникам больницы у меня никаких претензий нет, но есть большие претензии к скорой. Да, я понимаю, что ситуация сейчас серьезная, минимум пять раз в день слышу, как за окном проезжают скорые с сиренами. Но чтобы ребенок 3,5 лет с температурой и, как выяснилось, с пневмонией ждал врача почти сутки??