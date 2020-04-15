Financial Times: Потребители в поисках кофеина 3 15.04.2020, 13:13

2,745

Кофейная промышленность столкнулась с неопределенностью в отношении запасов, рабочей силы и долгосрочного спроса.

Пандемия коронавируса COVID-19 спровоцировала настоящую драку за кофейные зерна в прошлом месяце. Ростеры работали изо всех сил, чтобы удовлетворить спрос со стороны складов, в то время как из-за пандемии наблюдались сбои в поставках, сообщает Financial Times, пишет zn.ua.

Хосе Маркос Магальес, глава второго по величине кофейного кооператива Бразилии "Минасул", наблюдал рост поставок в Европу и Северную Америку. Минасул рассчитывал отгрузить 400 тысяч мешков (каждый из которых содержит 60 кг бобов) за весь 2020 год, но его заказы превысили этот уровень в марте. Сейчас Магальес ожидает, что международные продажи в этом году превысят 800 тысяч мешков - что вдвое больше прошлогодних 360 тысяч.

"У нас очень высокий спрос, в основном из Европы.., потребление увеличилось в супермаркетах в США, и они хотят пополнить запасы", - сказал он.

Цены на кофе упали, когда в начале кризиса китайские кафе закрыли свои двери. Но потом, цены восстановились, так как крупные ростеры кофе, такие как Nestlé, JAB и Lavazza, бросились скупать кофейные зерна. Фьючерсный ориентир на высококачественную арабику, продаваемую в Нью-Йорке, вырос с начала февраля на 20 процентов до 1,20 доллара за фунт, что делает его одним из самых эффективных товаров в мире. За тот же период нефть упала более чем на 40 процентов, а цена на медь снизилась примерно на 8 процентов.

Пока что в этом месяце цены колеблются, но в фокусе остаются риски с точки зрения предложения, так как запасы сокращаются перед урожаем в ключевых странах-производителях арабики в Латинской Америке. Постоянно низкие цены в 2018 и 2019 годах привели к тому, что многие производители отказались от своих ферм, а экспорт из таких стран, как Гондурас и Колумбия, упал из-за снижения урожайности.

Сертифицированные акции арабики на бирже ICE, рынке последней инстанции для покупателей зерен, с начала февраля упали на 11 процентов до двухлетнего минимума.

"Существует дефицит промытой арабики", - сказал Роберто Велес, исполнительный директор Федерации колумбийских производителей кофе, говоря о зернах высшего сорта, обработанных для более мягкого и чистого вкуса.

Аналитики Rabobank ожидают, что вялые темпы экспорта из многих стран сохранятся в течение 2020 года.

Даже в Бразилии, крупнейшем в мире производителе и экспортере, некоторые покупатели не смогли найти столько источников, сколько им хотелось бы. "Запасы низкие, и мы не смогли выполнить все запросы. В результате мне приходится придираться к заказам, но это потому, что мне не хватает кофе", - сказал Магальес.

Надежды производителей возлагаются на сбор урожая в Бразилии, который начинается в мае, и на второй урожай в Колумбии, который начнется в конце этого месяца.

Аналитики ожидают, что цены будут плавающими, так как трейдеры пытаются угадать, возможно ли будет собрать, обработать и транспортировать урожай из Бразилии, который, как ожидается, будет рекордно высоким. По мнению Карлоса Мера, аналитика Rabobank, из-за того, что многие работники в стране не хотят перемещаться на большие расстояния, может возникнуть нехватка трудовых мигрантов.

"Что будет с урожаем, это большой вопрос", - сказал он, отметив, что пик пандемии, по оценкам, достиг Бразилии в конце апреля - начале мая.

В Колумбии действуют ограничения на поездки, введенные национальными и местными властями, что создает проблемы для сбора кофе, сказал Велес. Даже если собирать вишни, добавил он, на каждом этапе от фермы до порта будут возникать проблемы с логистикой.

Существует также неопределенность в отношении потребления. Потребительский спрос на упакованный кофе в марте подскочил, согласно данным компании по потребительским данным Nielsen, еженедельные продажи в США выросли на 73% по сравнению с предыдущим годом.

Но товарные брокеры Marex Spectron ожидают, что общий спрос снизится, поскольку домашнее кофепитие не может компенсировать недостаток потребления в таких сетях, как Starbucks и других заведениях. Rabobank сократил спрос на 0,4 процента в 2020 году по сравнению с 2,5-процентным увеличением в 2019 году. Такое падение будет аналогичным уровню, наблюдаемым после финансового кризиса 2008 года.

Индустрия с энтузиазмом относится к открытию кафе в районах, где впервые появился коронавирус. Стивен Херст, глава Mercanta, которая специализируется на поставках высококачественного кофе для локальных ростеров и кофеен, сказал, что он увидел восстановление его азиатского бизнеса. Хотя продажи в Европе и США приостановились, активность в сингапурском офисе "в значительной степени нормализовалась", сказал он.

"Азиатские страны находятся на другой стадии кризиса и выходят из него", - сказал он.

В то же время, в Бразилии, Магальес надеется, что постоянный спрос будет удерживать цены на прежнем уровне.