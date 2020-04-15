Ученые научились щекотать людей на расстоянии 6 15.04.2020, 13:17

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Устройство воздействует на кожу с помощью электрических импульсов.

Создан прибор, который позволяет почувствовать боль, жжение и щекотку в виртуальной реальности. Технологию можно будет применить в онлайн-играх, пишет журнал «Нож».

Создатели дорабатывают устройство, чтобы человек мог почувствовать и другие ощущения: например, как на его кожу садится комар, как до него дотрагивается чья-то ладонь или как рисуют на его теле.

Устройство воздействует на кожу с помощью электрических импульсов.