Ученые научились щекотать людей на расстоянии

Ученые научились щекотать людей на расстоянии6
- 15.04.2020, 13:17
- 1,460
Устройство воздействует на кожу с помощью электрических импульсов.
Создан прибор, который позволяет почувствовать боль, жжение и щекотку в виртуальной реальности. Технологию можно будет применить в онлайн-играх, пишет журнал «Нож».
Создатели дорабатывают устройство, чтобы человек мог почувствовать и другие ощущения: например, как на его кожу садится комар, как до него дотрагивается чья-то ладонь или как рисуют на его теле.
Устройство воздействует на кожу с помощью электрических импульсов.