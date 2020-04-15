Жительница Могилева: Была на стажировке в горисполкоме, теперь у меня коронавирус 2 15.04.2020, 13:27

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ФОТО: REUTERS

Положительный тест на COVID-19 пришел после долгих злоключений в больнице.

«Была на стажировке в Могилевском горисполкоме, у девушки подтвердили Covid-19», - рассказывает жительница областного центра, у которой только третий тест оказался положительным. Видео она опубликовала в соцсетях, сообщает телеграмм-канал «Баста».

- 8 апреля я попала в Могилевский областной кожвендиспансер, как контакт первого уровня с девушкой с которой контактировала второго апреля, - рассказывает она. - Мы контактировали более недели до этого, на стажировке в горисполкоме. У нее подтвердился положительный анализ.

Мне предложили госпитализироваться. Конечно же я, как законопослушный гражданин, собрала свои вещи и уехала на госпитализацию.

Первый мой анализ пришел отрицательный. Он шел ко мне более трех суток, когда у всех из палаты, у всех из бокса они были известны. Мои близкие обзвонили все горячие линии, куда могли, потому что не могли добиться ни от врачей, ни от санстанции информации о том, где потерялся мой анализ. Даже никто не мог сказать на какой стадии он вообще – попал в лабораторию или нет. Оказалось, все хорошо, он отрицательный.

В нашем боксе заболела девушка, у нее он подтвердился коронавирус. Мы снова пошли как контакты первого уровня, остались на госпитализации в больнице. Были взяты повторные анализы. У меня он был тоже отрицательный. Все просьбы у врачей отправить на самоизоляцию были отклонены сразу. Об этом не могло быть и речи.

За все восемь дней госпитализации у меня было два контакта, дома был один. Я могу обеспечить себе самоизоляцию, но почему-то мне в этом отказали.

Сейчас пришел третий анализ, и он положительный, потому что, собственно, два контакта произошло. На все мои просьбы о помощи, о том, чтобы посмотреть анализы, отвечают что эта информация конфиденциальная. Я до сих пор не знаю, кто моя лечащий врач, не знаю как она выглядит. Они все здесь в защите ходят, но и как ее зовут, я не знаю. Я общалась с какими-то медсестрами, которые переводили стрелки друг на друга, и никто так и не дал вразумительный ответ. Анализы свои я так и не увидела, мне их никто не показал. Слава Богу, дали выписку, для этого обзвонили все госорганы.

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