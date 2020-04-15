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Мировые цены на нефть начали новый обвал

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  • 15.04.2020, 13:38
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Мировые цены на нефть начали новый обвал

Brent уже торгуется по $28,5 за баррель.

Нефтяные котировки на фоне неопределенности с общим объемом сокращения добычи нефти после сделки ОПЕК+ начали новый обвал. По состоянию на 11:52 (по Минску) стоимость марки Brent упала почти на 4 процента до 28,5 доллара за баррель, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE, сообщает lenta.ru.

По оценкам экспертов, из-за пандемии коронавируса предложение превышает спрос на 25 миллионов баррелей в сутки.

При этом с мая ОПЕК+ убирает с рынка только 9,7 миллиона баррелей. Дополнительно Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт решили ограничить добычу еще на 2 миллиона.

Отсутствие точных данных о сокращении добычи от стран, не входящих в ОПЕК+, в первую очередь США, не позволяет рынку прогнозировать ситуацию. Более того, нефтетрейдеры не исключают, что в ближайшие недели все хранилища сырья в мире, включая танкеры, будут заполнены, и держать нефть станет негде.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Салман ожидает, что вскоре снижение добычи нефти составит более 20 миллионов баррелей, но только за счет естественных причин.


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