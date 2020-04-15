Мать школьницы из Гомеля, которой учитель порвала ухо: Нам очень не рекомендовали идти в суд 24 15.04.2020, 13:52

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Фото: kp.by

Что пережила семья за 2,5 месяца после случившегося.

Сегодня в Гомеле вынесли решение по уголовному делу частного обвинения в отношении учителя младших классов, которая во время урока схватила школьницу за ухо и травмировала его. Бывшего классного руководителя девочки признали виновной в умышленном причинении телесных повреждений и дали ей штраф в размере 70 базовых величин (1890 рублей). Все судебные заседания проходили в закрытом режиме, а обе стороны все это время молчали. Но теперь мама пострадавшей девочки, Олеся, рассказала tut.by, что пережила семья за 2,5 месяца после случившегося.

— Утром позвонила классная, сообщила, что дочка ничего не писала на уроке математики, отвлекалась, она, мол, вспылила и дернула ее за ухо. Мы, если честно, на момент телефонного разговора всей серьезности ситуации не восприняли. А после обеда дочка пришла из школы домой: вся колотится, ухо разорвано. Мы повезли ее в травмпункт, там наложили четыре шва, — вспоминает Олеся.

После этого, говорит женщина, девочка перенесла серьезный отит, а после к физическим последствиям добавились еще и психологические.

— Дочка, видимо, на фоне стресса, стала слышать голоса, у нее начались психологические проблемы. Просто она такой ребенок, что все держит в себе. Нам пришлось обращаться за помощью к специалистам.

Самим родителям третьеклассницы тоже в разбирательствах со школой пришлось нелегко. Олеся не хочет углубляться в подробности, ограничившись лишь кратким:

— Поверьте, нам очень настоятельно рекомендовали не обращаться в суд!

Но семья решила иначе.

— Для нас это было очень важно сделать. Во-первых, чтобы потом мы могли в будущем смотреть в глаза дочери, чтобы она понимала, что мы, родители, всегда ее поддержим и защитим. Во-вторых, чтобы показать обществу, что в таких ситуациях не может быть компромиссов. Ведь подобного в школе много, и многие родители опасаются об этом говорить. И это — неправильная позиция. Сегодня мы промолчим, завтра — а что будет послезавтра? Учителям надо быть осмотрительнее. Ведь мы доверяем им своих детей.

Со слов женщины, учитель в суде так и не раскаялась в содеянном.

— Она в последнем слове, конечно, сказала, что сожалеет, но при этом во время процесса защищалась очень серьезно. Сначала доказывала, что действовала неумышленно. Затем — что, возможно, это вообще не она порвала ей ухо, а ребенок сам травмировался. И это очень сильно нас расстраивало.

— Довольны ли вы решением суда?

— Наверное, неправильно говорить, что мы довольны решением. Мы не хотели крови, хотели только показать, что за свои поступки надо отвечать. Тем более учителю. Ведь мы отправляем своих детей в школу в надежде, что они вернутся оттуда целыми и здоровыми.

Родители девочки не просили в суде материальной компенсации.

Бывший педагог гимназии № 71 Гомеля, 47-летняя Татьяна П. (после инцидента женщина была уволена из учебного заведения) с самого начала конфликта отказывалась общаться с журналистами. После приговора она заявила «Комсомольской правде в Беларуси», что не согласна с приговором и будет его обжаловать: «Я признавала свою вину, но частично. Считаю, что причиной травмы стало не то, что я дернула девочку — после моего урока она сама где-то травмировалась».

Напомним, 21 января между учителем и ученицей третьего класса гимназии № 71 произошел конфликт: педагог схватила за ухо ребенка и травмировала его. Родители написали заявление в милицию, началась проверка. 17 февраля стало известно, что проверку закончили. Однако результаты в милиции не рассказали, сославшись на то, что в данном случае затрагиваются интересы ребенка и сведения могут быть озвучены только законными представителями при их согласии.

Поскольку в действиях учительницы был состав преступления по ст. 153 УК (Умышленное причинение легкого телесного повреждения), заявители имели право возбудить в суде дело частного обвинения. Именно так родители девочки и поступили.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме.

47-летнего педагога руководство школы характеризовало положительно. Известно, что в 2017 году она становилась «Учителем года». Минобр заявил, что «независимо от совокупности обстоятельств реакция педагога на поведение учащегося была недопустимой».

Напомним, это не первый скандал в гомельских школах. 12 сентября во время уроков в школе № 15 учительница выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту, его одноклассники сняли происходящее на видео. Это чрезвычайное для отдельно взятой школы и всей системы белорусского образования происшествие привело к череде неприятных событий: школу навестила представительная комиссия из облисполкома, для родителей четвероклашек, при которых все и произошло, провели экстренное собрание, учительницу уволили. 18 сентября «приказом президента» учителя восстановили на работе, зато уволили директора школы.

За непринятие мер по наведению порядка в школах и неисполнение поручений президента были строго предупреждены премьер-министр, глава Администрации президента и курирующий отрасль вице-премьер. Министр образования предупрежден о неполном служебном соответствии, выговоры объявлены ряду должностных лиц Гомельского обл- и горисполкома. Также в отношении некоторых должностных лиц Гомельского горисполкома, районной администрации было принято решение об освобождении от занимаемых должностей с переводом на другую работу.