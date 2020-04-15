Президент Еврокомиссии: Европе нужен новый «план Маршалла» 2 15.04.2020, 14:08

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Урсула фон дер Ляйен

Следующий долгосрочный бюджет ЕС должен существенно отличаться от предыдущего.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европе нужен новый «план Маршалла» для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Как пишет «Европейская правда», об этом она заявила на брифинге, представляя «дорожную карту» снятия карантина для стран ЕС.

«Европе нужен новый план Маршалла. Нам нужны крупные государственные и частные инвестиции для восстановления экономики и создания новых рабочих мест. Ключ к этому - мощный новый бюджет ЕС», - отметила президент Еврокомиссии.

Она добавила, что следующий долгосрочный бюджет Евросоюза должен существенно отличаться от предыдущего.

«В первые несколько лет, нам нужны будут большие инвестиции для усиления экономической устойчивости Европы и ускорение развития цифровых и «зеленых» технологий», - добавила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, вчера Совет ЕС внес изменения в бюджет ЕС на 2020 год, выделив 3,1 миллиона евро на борьбу с пандемией коронавируса.

Ранее министры финансов Европейского союза согласовали пакет экономических мер на сумму в 540 миллиардов евро для поддержки экономики блока, пострадавшей от коронавируса.