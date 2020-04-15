Леонид Заико — властям: Ребята, не мучайтесь, закончилась ваша история 13 15.04.2020, 14:16

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Леонид Заико

Когда число погибших от инфекции превысит допустимую величину — у них не хватит сил.

Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико считает, что коронавирус обнажил все имеющиеся в экономике проблемы и показал безграмотность старых политиков, пишет «Салiдарнасць».

— Общество увидело уровень некомпетентности нашей власти, — заявил экономист в интервью на Примусе. — Сегодня отчитываться о ситуации в стране вынужден министр здравоохранения или его зам. Почему?

Леонид Заико привел данные, согласно которым для преодоления последствий коронавируса потребуется около восьми лет.

— И это отличный повод переходить на другую цивилизационную линию развития. Надо покончить с этой старой, глупой экономикой, — считает экономист. — Забудьте про эти старые проблемы: ВВП, рабочие места… Это все уже не имеет никакого смысла. Глобализация закончилась, старая экономика закончилась.

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Показатель тому – падение цены не нефть. Эксперт напоминает, что еще совсем недавно экономка газа и нефти торжествовала. Теперь это вчерашний день.

— Каменный век точно так же заканчивался. Вдруг камни стали не нужны. Потом уголь стал никому не нужен. Сейчас нефть, — поясняет Леонид Заико. — А сколько было метаний! Какие брови насупили, назначали дровосеков специалистами по нефти... Мы страдали с декабря, а теперь все. Экономика меняется, она будет интеллектуальная. Мы давно об этом говорили, но нас не слушали — теперь послушают объективную реальность.

Однако, не все политики, по мнению экономиста, впишутся в эту новую реальность.

— Какие у меня могут быть вопросы к Александру Григорьевичу? Да никаких, — сам же отвечает на свой вопрос Леонид Заико. — То, что много наобещал? Так я тоже как-то обещал одной девушке, что куплю роз и ванную наполню шампанским. Но девушка ушла. Любой политик должен что-то говорить. Причем то, что нравится.

Однако политик должен еще и понимать, какие у страны есть возможности и перспективы, и как и куда она будет двигаться, отмечает экономист.

— Страна с идеологией чарки и шкварки будет двигаться в свинарник и к самогонному аппарату. А страна, где элита понимает, что нынешние конкурентные преимущества могут быть только в сфере интеллекта, осуществляет новый тип развития, — поясняет он.

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Впрочем, не только Беларусь сейчас должна пересмотреть свои приоритеты. И многие элиты, которые находятся у власти, должны уйти.

— Одна врач сказала: вы создали цивилизацию, где у вас передовые футболисты и модели, так если вы футболистам платите миллионы евро, пусть они вас теперь и лечат, — напоминает Леонид Заико. — Наступило время для смены элит. Гнать надо их всех. И Трампа, и Байдена, и Путина и прочих.

Да, эти ребята будут держаться за власть, но, когда число погибших от инфекции превысит допустимую величину, у них не хватит сил. За эти восемь лет можно многое сделать. А все вот эти пенсионеры – один с хорошей прической, другой без прически, один в погонах, другой без — они уже являются давно прошедшим временем. Ребята, не мучайтесь! Закончилась ваша история. Придут новые политики.