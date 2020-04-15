закрыть
15 апреля 2020, среда, 16:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

В Бельгии резко возросло количество новых заражений коронавирусом

2
  • 15.04.2020, 14:36
  • 2,661
В Бельгии резко возросло количество новых заражений коронавирусом
Фото: Le Soir

В 11-миллионной стране зафиксировано 33 573 случая инфицирования СOVID-19.

В Бельгии за последние сутки зафиксировали 2454 случая заражения коронавирусом, что почти в четыре раза больше, чем в предыдущие сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

По состоянию на 15 апреля в Бельгии зарегистрировали 33 573 случая инфицирования. За последние 24 часа обнаружили 2454 новых случая, тогда как сутками ранее - 530.

Такой резкий рост количества инфицированных обусловлен увеличением объемов тестирования. Так, за прошедшие сутки в Бельгии провели более 13 000 тестов, из них почти 11 000 - в домах престарелых.

За последние сутки с коронавирусной болезнью госпитализировали 250 пациентов, 239 человек были выписаны из больниц.

Всего с начала эпидемии из больниц выписали больше 7000 человек.

Общее число смертей от коронавирусной болезни в Бельгии увеличилось до 4440 - за последние сутки умерли 283 человека, что несколько больше, чем накануне.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности Бельгии на этой неделе планирует объявить продолжение карантинных мероприятий как минимум еще на две недели.


популярное за неделю

Мнение

Как победить коррупцию в Беларуси
Как победить коррупцию в Беларуси Павел Северинец
Докшицкий район в огне
Докшицкий район в огне Алесь Круткин
Лукашенко доказывает, что в стране катастрофы нет
Лукашенко доказывает, что в стране катастрофы нет Валерий Карбалевич
Эволюционное преимущество
Эволюционное преимущество Аркадий Бабченко