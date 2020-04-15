«Никаких поминок и прощаний»: в Климовичской больнице от коронавируса умирают старики? 10 15.04.2020, 14:54

8,871

Фото: klimcrb.by

Родственники намерены привлечь к ответственности руководителей медучреждения.

Независимые блогеры и СМИ неоднократно рассказывали о том, что в Беларуси скрываются смерти от коронавируса. Люди умирают от «пневмонии», «диабета», «инсульта», но только не от COVID-19.

В редакцию сайта «Хартия-97» обратилась читательница Юлия. Ее 84-летняя бабушка Зинаида Ивановна Кешина скончалась в Климовичской районой больнице. В одной палате с ней лежала женщина с положительным тестом на коронавирус.

Бабушка нашей собеседницы еще в январе оказалась в Доме престарелых и инвалидов при Климовичской районной больнице, который в народе из-за большого количества смертей называют «моргом». В марте женщину перевели в терапевтическое отделение для профилактики сосудистых заболеваний.

Юлия рассказывает, что в конце марта в больнице начался карантин и туда перестали пускать посетителей:

- 8 апреля мне позвонил брат и сказал, что бабушка умерла. Когда я спросила, почему, ответил — коронавирус.

Оказалось следующее: в двухместной палате с ней лежала женщина. Знакомая, которая в той больнице работает санитаркой, сказала, что у соседки нашей бабушки был положительный тест на коронавирус. Они до последнего лежали в одной палате.

Соседка бабушки Юлии умерла 6 апреля:

- В этот день работала наша знакомая. Бабушка удивлялась, что ее соседка по палате так быстро умерла. Про коронавирус она знала, но не воспринимала всерьез. Наша бабушка вообще ни на что не жаловалась, после того, как ее «прокапали». Она чувствовала себя очень хорошо. Моя бабушка всю жизнь проработала главным бухгалтером на торфодобывающем предприятия, пока оно существовало. До последнего дня наизусть помнила все имена, номера телефонов, примеры в уме решала.

8 апреля, когда наша знакомая вернулась на работу, бабушка лежала в палате, но уже не могла говорить, просто руками показывала на горло. При этом медработники там повсюду были и никто не помогал. Знакомая из больницы говорила, что не ожидала, что в один момент она придет и бабушки не станет.

В свидетельстве о смерти также были неточности. В документах было написано, что бабушка Юлии умерла по месту временной прописки — у второго сына в Минске, а не в больнице. При этом тело находится в Климовичах:

- Причину смерти указали 170.9 (атеросклероз). У бабушки не было ноги, очень легко на это все списать. Кстати, ногу ей ампутировали в этой же больнице по ошибке врачей. У нее не было сопутствующих заболеваний.

Знакомый патологоанатом, который делал вскрытие, рассказал Юлии и ее родственникам, что причина смерти их бабушки совсем не атеросклероз:

- Работник морга просто выдал нам справку и сказал, мол, сразу извиняюсь за то, что вы там прочитаете. На выходе (видимо там, где не было камер) он сказал, чтобы не было никаких поминок, никаких прощаний, поцелуев. Он просто по-человечески об этом предупредил.

Юлия возмущена тем фактом, что государство ставит под удар других людей и скрывает информацию о коронавирусе в Беларуси:

- Нам просто повезло, что попался человек, который честно об этом сказал на свой страх и риск.В больнице ничего не изменилось. Они прекрасно знали, что у них есть человек с коронавирусом, но ничего не делали, никого не изолировали.

Родственники Юлии подали на руководство больницы заявление в прокуратуру Могилевской области:

- Они неохотно принимали заявление. Мама сказала, что не уйдет, пока этого не сделают. В прокуратуре его взяли только после того, как пришел какой-то вышестоящий человек и сказал: «Принимай».

На днях из прокуратуры ответили, что заявление перенаправили в Минздрав по факту возможного неоказания медицинской помощи.

Юлия добивается правды и считает, что из-за халатности власти в Беларуси гибнут люди старшего возраста:

- Для меня cамое главное — кого-то спасти. Может, кто-то задумается. Ведь вы никогда не знаете от чего умер ваш родственник. Но вы можете кого-то спасти тем, что хотя бы наденете маску, потому что государство будет врать до последнего.