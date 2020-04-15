15 кухонных лайфхаков, которые должен знать каждый 1 15.04.2020, 15:06

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Эти рекомендации помогут сэкономить время, продукты и деньги.

В этой статье мы собрали 15 полезных советов, которые помогут сэкономить время и лучше сохранить продукты на кухне, пишет «Популярная механика».

Проверить свежесть яиц. Если вы не уверены в свежести яиц, посмотрите, как их можно проверить: опустите яйца в емкость с водой, свежее яйцо упадет на дно, а старое будет плавать.

Сохранить свежесть овощей. Выстелите дно ящиков для зелени в холодильнике бумажными полотенцами. Они впитают избыточную влагу и предохранят овощи и зелень от гниения.

Вернуть пузырьки шампанскому. Не выбрасывайте открытую бутылку игристого вина или шампанского, если из нее выветрились пузырьки. Опустите в бутылку 2−3 изюминки, закройте и оставьте на пару часов. Натуральный сахар изюма сотворит чудеса.

Чтобы лимоны не высохли. Если вам нужны несколько капель лимонного сока, не стоит разрезать лимон на половинки, так он быстро высохнет. Вместо этого проколите лимон и выжмите столько сока, сколько вам нужно. А лимон дольше сохранится.

Предохранить сыр от высыхания. Чтобы отрезанный кусок сыра не высыхал, смажьте слоем масла те стороны куска сыра, которые не покрыты воском. Это наиболее эффективно для твердых сыров.

Чтобы соль не затвердела. Положите в солонку немного риса, и ваша соль не слипнется в комок. Рис поглощает конденсат, который приводит к затвердеванию соли.

Как хранить кисломолочные продукты. Чтобы творог или сметана хранились дольше, переверните емкость с ними с ног на голову в холодильнике. В перевернутой емкости создается вакуум, который тормозит рост бактерий, вызывающий порчу продуктов.

Засахаренный мед. Если мед загустел или засахарился, не выбрасывайте его. Разогрейте мед в микроволновке в течение 30 секунд на средней мощности, и он снова станет прозрачным.

Спасти пересоленный суп. Попробуйте спасти ваше блюдо, добавив в него половинки сырого картофеля или яблока, чтобы поглотить избыток соли. Варите на медленном огне 10 минут, а затем удалите картофель и яблоко. Если суп еще слишком соленый, добавьте ложку сахара. Если и это не помогло, добавьте ложку яблочного уксуса. Наконец, попробуйте разбавить суп водой.

Смягчить жесткое мясо. Смягчить жесткость дешевого мяса поможет маринование перед приготовлением. Попробуйте для маринада следующие продукты: пиво; уксус; сок цитрусовых или ананаса; помидоры. Они содержат ферменты и кислоты, которые будут бороться с жесткостью мяса.

Выжать больше сока. Прежде чем выжать сок из цитрусовых, покатайте их по столу, нажимая на плоды. Так они отдадут больше сока.

Ускорить поспевание фруктов. Если вы купили незрелые фрукты, положите их в бумажный пакет и добавьте 1 яблоко. Яблоки выделяют газ этилен, который ускоряет созревание.

Чистка посуды из нержавеющей стали. Удалить пятна на посуде из нержавеющей стали поможет спирт или водка. Смочите ими ватный диск и потрите проблемные участки.

Спасти сгоревшую кастрюлю. Чтобы отмыть кастрюлю, которую вы сожгли вместе с блюдом, обильно посыпьте дно пищевой содой, добавьте 4−5 ст. ложки соли, налейте воды, чтобы покрыть пригорелое, и оставьте на ночь. Потом отскоблите все резиновым шпателем.

Сохранить вареные макароны. Остатки вареной пасты сложите в герметичный пластиковый пакет или контейнер с крышкой и положите в холодильник. Перед подачей бросьте макароны в кипящую воду на несколько секунд, чтобы нагреть и восстановить влагу.