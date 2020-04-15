Украина не подтвердила информацию по меморандуму с Ираном о сбитом самолете 15.04.2020, 15:13

Страны продолжают вести переговоры.

Украина продолжает вести переговоры с Ираном по катастрофе МАУ, добиваясь выплаты компенсаций семьям жертв и привлечения виновных к ответственности.

Как пишет "Европейская правда", так глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на сообщения СМИ о "меморандуме о взаимопонимании", который Украине якобы предложил подписать Иран.

"Сообщения СМИ о меморандуме Ирана стоит воспринимать как... сообщения СМИ. Переговоры продолжаются", - заявил Кулеба в своем официальном Twitter-аккаунте.

По его словам, Украина работает над получением "черных ящиков".

"Ключевое для нас: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, привлечение к ответственности в соответствии с нормами международного права", - добавил глава МИД.

Ранее иранская служба Радио Свобода Радио Фарда сообщила, что Иран предлагает Украине подписать меморандума о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи жертв рейса, сбитого над Тегераном, отказаться от своего права на дальнейшее рассмотрение дела через суд.

Изданию стало известно, что Иран направил проект меморандума о взаимопонимании (МОВ) в украинский МИД, согласно которому Украина и семьи погибших должны признать "человеческую ошибку" в качестве причины авиакатастрофы.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, сбили вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.