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Борец и вертухаи

  • Виталий Портников
  • 15.04.2020, 15:33
  • 2,341
Борец и вертухаи
Виталий Портников
Фото: facebook.com

Это было бы смешно, если бы не было так отвратительно.

В Советском Союзе будущего лидера крымских татар Мустафу Джемилева судили бесчисленное количество раз. В первый раз его арестовали еще в 1969 году, в начале бесславного правления Леонида Брежнева. Будущий президент России Владимир Путин в то время еще учился в школе и готовился к выпускным экзаменам.

В следующий раз Джемилева арестовали в 1974 году. Тогда Путин учился на юридическом факультете Ленинградского университета и, возможно, мечтал о работе в КГБ.

В 1976 году Джемилева вновь судят, на этот раз в Омске, этот громкий судебный процесс известен благодаря 303-дневной политической голодовке Джемилева. Узника совести тогда поддерживали Андрей Сахаров, Петр Григоренко, Рейман Арон, Лев Копелев, Генрих Белль, Александр Галич, Лидия Чуковская, Елена Боннер и многие другие знаменитые правозащитники, писатели, деятели культуры со всего мира. Ну а Путин уже осуществил мечту всей своей жизни и начал службу в КГБ СССР.

В феврале 1979 года Джемилева опять арестовывают и отправляют в ссылку. Путин в это время обучается в Высшей школе КГБ.

В ноябре 1983 года Джемилева арестовывают в пятый раз. Путин в это время обучается в Краснознаменном институте КГБ под вымышленным именем.

В декабре 1986 года Джемилева вновь судят, на этот раз уже в Магаданской области, по месту заключения. Путин в это время работает в ГДР по линии советской внешней разведки, заводит немецких знакомых, вместе с которыми, как пишут западные и российские СМИ, в будущем будет выстраивать коррупционные вертикали и горизонтали.

А через пять лет исчезнут и Советский Союз, и коммунистическая партия, и КГБ. А крымские татары наконец получат возможность вернуться на свою историческую Родину. Джемилев одолеет вертухаев.

Путин в это время примкнул к команде питерского мэра Анатолия Собчака и, похоже, начнет изображать из себя поборника демократических перемен.

Двое этих людей, практически всю свою жизнь, уверен, находившихся по разные стороны добра и зла, поговорят только один раз: когда Путин за несколько дней до «референдума» в оккупированном Крыму будет пытаться подкупить знаменитого диссидента обещаниями «процветания» крымских татар после аннексии. Теперь мы видим, каково оно — это «процветание».

И вот теперь в стране стареющего Путина против старого диссидента Джемилева заводят новые уголовные дела. Это было бы смешно, если бы не было так отвратительно.

Виталий Портников, «Крым. Реалии»


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