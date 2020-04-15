В Докшицкой школе есть зараженные коронавирусом 15.04.2020, 15:45

Однако учителя и сотрудники учебного заведения ходят на работу.

У заведующей библиотекой средней школы №2 в Докшицах в Витебской области подтвержден коронавирус. Об этом сообщили жители города. Информацию подтвердили в администрации школы, сообщает Telegram-канала "Баста!".

"Вчера вечером подтвердился положительный результат у заведующей библиотеки школы №2 в Докшицах. При этом практически все работники обязаны быть на своих рабочих местах. Кому это нужно при пустой школе - неизвестно", - сообщил читатель.

Редакция Telegram-канала связалась с администрацией школы. Сотрудница сказала, что случай COVID-19 у заведующей библиотекой, действительно, подтвержден. Вот стенограмма разговора.

- Скажите, пожалуйста, это правда , что у заведующей библиотеки подтвердился короновирус?

- Да, правда.

- Скажите, пожалуйста, санитарная обработка школы проводилась ?

- Да.

- А карантин будет введен?

- Ну, наверное, будет. Я вам точно не могу сказать, завтра позвоните, директор с утра будет.

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