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В Италии от коронавируса умерли 120 врачей

  • 15.04.2020, 15:56
В Италии от коронавируса умерли 120 врачей

Медицинскиесоставляют примерно 10% от общего числа зараженных в стране.

Количество умерших от коронавирусной болезни врачей в Италии возросло до 120.

Об этом заявила Национальная федерация медиков Италии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

Так, за последние сутки от коронавируса умерли четыре врача.

Число жертв включает как практикующих врачей, так и тех, кто вышел на пенсию, но вернулся к работе в связи с эпидемией.

Также от коронавируса умерли 30 медсестер.

Медицинские работники в Италии составляют примерно 10% от общего числа зараженных в Италии.


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