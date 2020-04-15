закрыть
15 апреля 2020, среда, 16:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Российский музыкант Сергей Шнуров заявил, что заразился коронавирусом

8
  • 15.04.2020, 16:08
  • 2,881
Российский музыкант Сергей Шнуров заявил, что заразился коронавирусом
Сергей Шнуров

Рок-музыкант самоизолировался на даче.

Лидер российской музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров заразился коронавирусом. Об этом музыкант заявил в среду, 15 апреля, во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова, сообщает газета «Известия».

«Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом», ― сказал он спортсмену.

Шнуров отметил, что в настоящее время находится на своей даче в Санкт-Петербурге, а также самостоятельно выходит в магазин, надевая маску и солнечные очки, чтобы его никто не узнал.

При этом музыкант выразил сожаление, что у него нет возможности попасть на заседание Госдумы.


популярное за неделю

Мнение

Как победить коррупцию в Беларуси
Как победить коррупцию в Беларуси Павел Северинец
Докшицкий район в огне
Докшицкий район в огне Алесь Круткин
Лукашенко доказывает, что в стране катастрофы нет
Лукашенко доказывает, что в стране катастрофы нет Валерий Карбалевич
Эволюционное преимущество
Эволюционное преимущество Аркадий Бабченко