Российский музыкант Сергей Шнуров заявил, что заразился коронавирусом 8 15.04.2020, 16:08

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Сергей Шнуров

Рок-музыкант самоизолировался на даче.

Лидер российской музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров заразился коронавирусом. Об этом музыкант заявил в среду, 15 апреля, во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова, сообщает газета «Известия».

«Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом», ― сказал он спортсмену.

Шнуров отметил, что в настоящее время находится на своей даче в Санкт-Петербурге, а также самостоятельно выходит в магазин, надевая маску и солнечные очки, чтобы его никто не узнал.

При этом музыкант выразил сожаление, что у него нет возможности попасть на заседание Госдумы.