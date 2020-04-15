КГБ задержал главного идеолога Гомеля 17 15.04.2020, 16:07

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Екатерина Дегтярёва

Ее подозревают в коррупции.

В Гомеле задержали главного идеолога горисполкома Екатерину Дегтярёву. Об этом редакции «Сильных Новостей» стало известно на прошлой неделе, но, прежде чем опубликовать информацию, журналисты пытались получить подтверждение и выяснить подробности.

На данный момент известно, что чиновницу арестовали прямо на рабочем месте 18 марта, после чего увезли в Минск, где поместили в СИЗО КГБ. По имеющимся данным, это было сделано для того, чтобы исключить возможное давление на следствие.

В настоящее время обязанности главного городского идеолога исполняет Елена Баркова.

Официальные органы никак не комментируют ситуацию.

По имеющейся в редакции информации, задержание Екатерины Дегтярёвой связано с другим коррупционным делом, о котором ранее сообщали СМИ.

Ранее КГБ задержал директора «Минскконцерта» и чиновницу Могилёвского горисполкома. Расследование связано с коррупционными схемами при оплате услуг частной компании, занимающейся световым оформлением шоу и концертов.