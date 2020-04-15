Михаил Пастухов: У каждого из нас есть право на обеспеченную старость 2 15.04.2020, 16:19

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Михаил Пастухов

Есть прекрасный пример соседних стран.

Как показывает практика, коронавирус бьет прежде всего по пожилым людям. Как им пережить эту темную полосу и остаться полезными для близких и страны? Об этом пишет в статье для «Свободных новостей» доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов.

Пенсионеры бывают разные

По данным на февраль 2020 года, в Беларуси проживало 2557,5 тысячи пенсионеров. Размер средней пенсии по возрасту составил 445,9 рубля, что равняется 39,9% от средней зарплаты по республике.

Конечно, приведенные данные скрывают реальное положение дел. У большинства пенсионеров пенсии не дотягивают до официально названной средней величины. Так, минимальный размер пенсии по возрасту с учетом доплаты в 20% средней зарплаты составлял 245 рублей. Если граждане не имеют оснований для получения трудовой пенсии (например, не хватает трудового или страхового стажа), то по достижении соответственно 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины) они могут рассчитывать на получение лишь 119,4 рубля.

Однако среди нас есть и «богатые» пенсионеры, которые получают по 1,5—2 тысячи рублей. Не верите? Да, это те, кто носили погоны в каком-либо силовом ведомстве. Эти люди в 45—50 лет могут получать высокую пенсию и подрабатывать. Бывшие чиновники — тоже из высокооплачиваемых пенсионеров.

Как известно, белорусские власти приняли решение о повышении пенсионного возраста с 1 января 2017 года. Одновременно с этим на основании президентских указов увеличился и страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. Если раньше требовалось пять лет такого стажа, то с 2020 года — уже 17 с половиной лет.

В отступление от общих правил для отдельных категорий работников предусмотрены особые условия назначения пенсий. Так, государственные служащие, в том числе бывшие депутаты Палаты представителей, при достижении пенсионного возраста получают ежемесячное денежное содержание (в зависимости от занимаемой должности) от 65 до 75% зарплаты по последнему месту работы. При этом размер их обеспечения в два-три раза превышает средний размер пенсии по возрасту.

Особый (льготный) порядок назначения пенсий установлен также для военнослужащих и приравненных к ним лиц (например, сотрудников органов внутренних дел, органов госбезопасности, МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, судей, прокурорских работников).

Существенным моментом является и то, что вышеуказанные категории лиц получают денежное содержание (пенсию) не из Фонда социальной защиты населения (ФСЗН), а из республиканского бюджета. Это ставит их в привилегированное положение по сравнению с другими пенсионерами, что следует признать нарушением принципа равенства граждан перед законом (ст.22 Конституции).

Можно констатировать, что нынешняя пенсионная система Беларуси исчерпала свой потенциал и нуждается в реформировании.

Предлагается пенсионная реформа

Как ранее отмечалось, основные требования в сфере пенсионного обеспечения сформулированы в Платформе независимого профсоюза РЭП, утвержденной 5 октября 2019 года. Среди них: «заморозить» повышение пенсионного возраста на уровне 2019 года (56 лет — для женщин и 61год — для мужчин); понизить период страхового стажа до 10 лет; отменить понижающий коэффициент для работающих пенсионеров; повысить размер минимальной трудовой пенсии.

Я поддерживаю эти требования и даже вступил в члены РЭП для их реализации. Однако считаю, что в дополнение к указанным требованиям необходимо установить единый порядок назначения пенсий для всех категорий работников. Это позволит в значительной мере выравнять пенсионное обеспечение и исключить диспропорции в размерах пенсий. Одновременно следует поднять минимальный и средний размер пенсий (ориентировочно — до 500 и 1000 рублей).

В случае продолжения трудовой деятельности необходимо проводить перерасчет пенсии через определенные периоды. При этом не должно быть никаких удержаний под видом «понижающего коэффициента». Пенсии должны ежегодно индексироваться, и не на 5%, а с учетом реальной инфляции и роста цен (в наших условиях это как минимум 15—20% от среднего размера пенсии по республике).

Читатели наверняка захотят узнать, а как можно реализовать пенсионную реформу. Ответ на эти вопросы подсказывают страны Европы и наши ближайшие соседи Польша, Литва, Украина. Там сохранена государственная основа пенсионного обеспечения (с учетом имеющегося трудового стажа и страховых отчислений). Однако она обеспечивает, в основном, прожиточный минимум. О добавке к пенсии должен позаботиться сам работник. Для этого развивается страховое обеспечение путем ежемесячных обязательных отчислений в пенсионные фонды. Стимулируются также добровольные взносы работников на именные счета.

Определяющим фактором при расчете пенсии является трудовой стаж. Чем больше человек работает, тем больший процент от зарплаты он получает (до 60—70%). Государство не зарится на пенсии своих граждан. Пенсионерам — почет и уважение. Проезд в общественном транспорте, как правило, бесплатный. Действуют скидки на лекарства. Пенсии постоянно индексируются.

В Беларуси о пенсионной реформе приходится пока мечтать и строить прожекты. Но мы знаем, что и как надо сделать. Источников для наполнения пенсионного фонда имеется много, в том числе за счет сокращения расходов на оборону, на содержание силовых структур, уменьшения зарплат чиновников.

Концепцию пенсионной реформы предполагается обсудить и принять на очередном съезде профсоюза РЭП. Она станет программой деятельности на перспективу.

Лично я как молодой пенсионер заинтересован в том, чтобы повысить уровень своего обеспечения. Мы равны перед законом независимо от наших заслуг перед государством. Этим принципом следует руководствоваться в ходе пенсионной реформы. У каждого из нас есть право на спокойную и обеспеченную старость.