Американские ученые разработали устройство для управления сновидениями 15.04.2020, 16:39

Основа системы — перчатка с датчиками.

Инженеры из Массачусетского технологического института разработали «платформу для взаимодействия со сновидениями» — систему устройств, которая отслеживает состояние человека во время сна и «задает тему» сновидениям. Об этом сообщает журнал «Нож» со ссылкой The Next Web.

Основа системы — перчатка с датчиками, которая следит за мышцами, частотой сердечных сокращений и другими параметрами пользователя. Как только датчики фиксируют, что человек вошел состояние гипнагогии (между бодрствованием и сном), перчатка передает сигнал модулю, который включает записанный звуковой сигнал. Если человек в этот момент услышит слово «тигр» — это животное ему и приснится.

Об успешности технологии говорит тест, проведенный на 50 добровольцах. Волонтеры действительно видели то, что прозвучало, перед засыпанием.

Параллельно команда разрабатывает систему, в которой триггером служит не звук, а запах: например, людям, страдающим от постоянных кошмаров, рекомендуют распылять через диффузор аромат лаванды. Также можно будет использовать запах, связанный у человека с определенным воспоминанием. Кроме того, применение этого метода поможет снизить вероятность разбудить пользователя.