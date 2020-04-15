«Была контактом 1-го уровня, коронавирусом заразилась в больнице» 1 15.04.2020, 16:54

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Фото: «Белсат»

Могилевчанка неделю провела в больнице, а в итоге получила положительный тест на COVID-19.

В больницу могилевчанка Ирина Барилова сначала попала как контакт 1-го уровня, когда у одногруппницы обнаружили COVID-19. Девушка неделю пролежала в больнице, и в итоге получила положительный результат теста на коронавирус, сообщает «Белсат».

«Не отомкните двери-сообщим куда надо»

Ирина Барилова живет в Могилеве и учится в магистратуре Белорусско-российского университета. Вечером 7 апреля она узнала, что у ее однокурсницы подтвердился коронавирус. Та девушка подцепила его от папы, у которого была тяжелая пневмония.

На следующий день Ирине позвонили из санстанции и предупредили об обязательной госпитализации.

«Я спросила: если я откажусь, то что со мной будет? Мне сказали, что в таком случае сообщат в компетентные органы. Мол, я должен им отпереть дверь, потому что иначе все будет насильно», – вспоминает Ирина.

Сначала девушку госпитализировали в могилевский кожно – венерологический диспансер – теперь его частично переделали в отделение для первых контактов и бессимптомных больных COVID-19. В первый же день госпитализации, 8 апреля, у нее взяли анализ на коронавирус. Результатов ей пришлось ждать пару дней.

«Так странно: положительные результаты озвучили раньше, чем отрицательные! Мол, положительные анализы делаются быстрее. Ну как так может быть? – возмущается девушка. – Только когда мои близкие начали обрывать телефоны, анализ вдруг нашли в пятницу вечером».

Тогда же выяснилось, что у ее соседей по боксу два положительных результата тестов на COVID-19. Контакты Ирины обнулились, пришлось делать повторный тест.

«Представляете, у нас там не было нормального душа, мне хотелось помыться. Я начала проситься домой, обещала, что обеспечу самоизоляцию. Мне говорили: надо немного потерпеть», – говорит она.

Положительный анализ – и никакого лечения

В воскресенье, 12 апреля, положительный анализ пришел еще от одной соседки по боксу. Опять история повторяется – контакты обнулились, надо делать тесты заново. В 8 утра во вторник, 14 апреля, Ирине позвонили и сообщили, что у нее подтвердилась коронавирусная инфекция.

«Я снова сразу позвонила в различные инстанции, спрашивала у врача: почему меня не могут отправить домой на самоизоляцию? Болезнь же у меня бессимптомная. И сейчас есть постановление Минздрава, что бессимптомные больные могут поехать домой», – жалуется она.

Но ей снова отказали: на скорой перевезли в другую больницу, где Ирина и остается сейчас. Она надеется, что скоро тест покажет отрицательный результат. Никакого лечения она не получает. Никаких симптомов у нее нет: она чувствует запахи – самая высокая температура, которая у нее была, – 36,8.

«Жду, пока переболею», – грустно говорит она.

Окна не открываются, плохие кровати, один туалет на отделение

Ирина рассказывает, что в кожно-венерологическом диспансере были очень хорошие условия: в боксе был туалет, умывальник, холодильник. Отмечает, что мебель была хорошая, питание тоже было хорошее. В новой же больнице ситуация обратная: окна не открываются, старые кровати, один туалет и душ на все отделение.

«У нас даже антисептиков нет! Говорят, что мы и так уже заражены – нам они больше не нужны», – злится девушка.

Ирина убеждена: она заболела коронавирусной инфекцией уже в больнице. Последний раз у нее был контакт с девушкой, через которую она стала контактом 1-го уровня, 2 апреля. До момента госпитализации прошло 5 дней, и никаких симптомов у нее не было. По данным ВОЗ, инкубационный период COVID-19 чаще всего составляет 5 дней.

«Коронавирус – не повод для государства нарушать права человека»

В попытках получить помощь Ирина звонила в местную санстанцию, отделение Минздрава Могилевской области и даже звонила в государственный контроль. В итоге она нашла номер горячей линии офиса по правам людей с инвалидностью – единственного места, где Ирине не отказали в поддержке.

Вместе с юристом организации Олегом Граблевским она направила жалобу в Минздрав. В ней Ирина отмечает, что ей не давали ознакомиться с результатами анализов, не отправляют на самоизоляцию. Когда она пыталась связаться со специалистами и рассказать о своей ситуации, ее постоянно переключали с одного телефона на другой, и помощи не дали. Также Ирина обращает внимание, что она даже не знает, кто ее лечит: врач не называла своего имени и носила специальный костюм.

После жалобы в Минздрав она планирует писать обращения в Генпрокуратуру. «Коронавирус не повод для государства нарушать права человека. В этом случае государство не информирует граждан о состоянии их здоровья. Мы хотим добиться, чтобы государственные органы корректно себя вели, когда человек обращается за помощью», – говорит Олег Граблевский.

Получить оперативный комментарий от Могилевского кожно-венерологического диспансера нам не удалось, в течение дня главный врач не доступен по рабочему телефону.