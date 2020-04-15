В Минске умер 38-летний водитель скорой помощи 29 15.04.2020, 17:05

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У него была температура больше двух недель.

Что стало причиной смерти 38-летнего Алексея, сейчас выясняют правоохранительные органы. По информации коллег, у мужчины не один день держалась температура, за последнее время он дважды был на больничном, пишет tut.by.

— Алексей умер вчера. Мы разговаривали с ним буквально два дня назад. Говорил, ничего не меняется, улучшений нет, держится температура. Знаете, у водителей скорой помощи сейчас разговоры на одну тему — коронавирус. Все опасаются за свое здоровье, также и Леша опасался, но анализы такого рода нам делают только в том случае, если был контакт с зараженным. Насколько мне известно, Алексею такой анализ не делали, — рассказывает водитель скорой помощи, который попросил не указывать его данные в тексте.

По словам мужчины, Алексею было 38 лет, у него не было никаких хронических заболеваний, которые могли бы закончиться летальным исходом.

— У Леши последние 2,5−3 недели была температура — 37,5 или 37,6, то спадала, то опять появлялась. Он был второй раз на больничном, когда закрыли первый больничный лист, через дня три открыли новый, — уточняет друг умершего водителя.

По его словам, все это время Алексей был дома, не в больнице. С каким диагнозом — он точно не знает.

Как объясняет наш собеседник, водители скорой помощи относятся не к подстанции, а к КУП «Минсксанавтотранс». Там подтверждают: Алексей действительно был на больничном.

— Человек умер, а от чего, я не знаю, это покажет заключение судебно-медицинской экспертизы, — комментирует директор КУП «Минсксанавтотранс» Анатолий Достанко.

В разговоре с журналистами водители скорой помощи просят поднять еще одну тему — их экипировки.

— Когда нас отправляют на вызов, а там подозрение на коронавирус, врачей экипируют полностью, нас — нет. «Минсксанавтотранс» и подстанция скорой помощи это две разные организации. Врачам на вызов дают противочумные костюмы, респираторы, нам же — обычную тряпочную маску. Мы пытаемся поднимать этот вопрос, приезжало руководство, оно старается что-то закупить, но не всегда хватает костюмов и шапочек. Поэтому некоторые ездят в масках, — говорит один из водителей минской подстанции.

Его коллега добавляет: если диагноз коронавирус подтвержден у пациента, то водителям выдают на вызов защиту. Если бригада едет к контакту первого уровня — водители надевают маску.

Директор КУП «Минсксанавтотранс» Анатолий Достанко эту информацию опровергает:

— 100% экипированы. У водителей все есть: маски, костюмы, очки, бахилы.

Прощание с Алексеем назначено на пятницу.

— По факту смерти 38-летнего мужчины проводится проверка Партизанским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее результатам будет принято процессуальное решение, — прокомментировала Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску.