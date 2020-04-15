Арсений Дедок: Весь мир шокирован поведением Лукашенко 13 15.04.2020, 17:15

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Арсений Дедок

ГосСМИ публикуют безумные социальные ролики и шутят над смертью.

14 апреля на некоторых факультетах Белорусского государственного университета объявили о введении дистанционного обучения из-за коронавируса. Затем это решение отменили. Студентам сообщили, что методист ошибся.

Активист "Европейской Беларуси" Арсений Дедок, который является студентом БГУ рассказал пресс-службе гражданской кампании о ситуации с дистанционным обучением в своем вузе и других образовательных учреждениях Беларуси:

- Ситуация по дистанционному обучению похожа сейчас во всех учебных заведениях. Есть ощущение, что инициатива идет, но снизу. Например, факультет объявляет, что пришло распоряжение по дистанционке, но через минут 40 уже это опровергают, говорят, что нет никакого распоряжения. Потом списывают на якобы неправильную информацию от методистов, других работников.

Руководство БГУ ждет приказа сверху. Но все понимают, что ситуация с коронавирусом с каждым днём ухудшается.

Надеюсь, что дистанционное обучение все же введут. Возможно, не с самого верха, а подадут под соусом частной инициативы студентов.

Вообще, ситуация изменилась, даже по сравнению с тем, что было месяц назад. Сейчас всем очевидно, что легко не будет. Уже появились десятки смертей от коронавируса, прирост заболевших в день составляет по 300-400 человек. Это то, что известно из официальных источников. Но правда скрывается, из-за этого растет беспокойство. Власти вместо того, чтобы озвучить реальную статистику, только лишь издеваются над людьми, а государственные СМИ публикуют безумные социальные ролики и шутят.

Весь мир, все шокированы поведением Лукашенко и с опаской следят за развитием ситуации в Беларуси.